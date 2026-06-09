Consejo Fiscal Autónomo cuestionó aumentar el endeudamiento en US$6.200 millones

A través de su presidenta, Paula Benavides, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) analizó este martes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados la solicitud del Gobierno para autorizar un endeudamiento adicional de 6.200 millones de dólares.

Según el organismo, esta necesidad surge tras registrarse una menor recaudación y gastos superiores a los proyectados, advirtiendo que la deuda pública se acerca al límite prudente del 45% del Producto Interno Bruto (PIB), la regla de anclaje fiscal utilizada por décadas en Chile para mantener la deuda pública bruta en niveles sostenibles que no comprometan las finanzas del Estado.

"Esta solicitud de mayor endeudamiento refleja que aún está pendiente la generación de suficientes fuentes de financiamiento permanentes para poder solventar los gastos comprometidos", señaló Benavides ante los parlamentarios.

Además, la economista enfatizó que "las proyecciones para 2026 sitúan la deuda bruta entre 43,1% y 43,6% del PIB", lo que "reduce el margen que va quedando respecto del nivel prudente definido por la regla fiscal".

Dipres advierte riesgo de impago

Por su parte, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, alertó a la instancia sobre las graves consecuencias institucionales si no se aprueba el monto solicitado, asegurando que el Estado no podría cumplir con sus obligaciones financieras hacia fines de año.

"Sin el financiamiento adicional, en la práctica no podríamos cumplir compromisos. Da lo mismo cuánto presupuesto tengamos aprobado, lo cierto es que en algún minuto vamos a dejar de pagar algunas cosas", explicó Gómez.

Tensión en la comisión

La petición del Ejecutivo ha desatado un enfrentamiento político en el Congreso.

El diputado republicano Agustín Romero, presidente de la comisión, respaldó la transparencia del mecanismo actual frente a prácticas de administraciones anteriores: "Antiguamente, ¿cómo se resolvían estos temas? Gastando los fondos del litio escondidos, utilizando los fondos de reserva. Hoy día no se puede hacer eso porque no hay y lo que corresponde es hacerlo de cara al país, dando la cara", arguyó Romero.

En la vereda opuesta, el diputado Jorge Brito (Frente Amplio) endureció la postura fiscalizadora frente a las solicitudes del Ministerio de Hacienda, manifestando que "pedir deuda para pagar deuda es un pésimo negocio y el ministro (Jorge) Quiroz debería ser el principal interesado en avanzar hacia el equilibrio fiscal, del cual nos aleja cada vez más con su megarreforma".

"Esto, si es que avanza, no será con nuestros votos. No seremos cómplices de que Chile llegue a un abismo fiscal", aseguró el legislador.

Se espera que la Comisión de Hacienda vote el proyecto este miércoles para continuar con su respectivo trámite legislativo en la sala.