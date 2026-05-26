Exministro Grau: El análisis de Quiroz de las Finanzas Públicas es incompleto

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó en Cooperativa el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) que presentó este lunes el Gobierno de José Antonio Kast, que advirtió una falta de $9,5 billones en la proyección de deuda al 2030, equivalente a 10.500 millones de dólares.

El actual líder de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró durante la entrega que en el informe del cuarto trimestre de 2025 (último de la Adminsitración Boric) "se identifican gastos subestimados e ingresos sobreestimados. Las cosas son como son, y en esta realidad tenemos que trabaja".

Ante esto, el otrora líder de la billetera fiscal sostuvo que "no hubo una sobrestimación. La evidencia que se presenta como error no es suficiente para afirmar eso".

"Me gustaría explicar lo que sucedió el 2025, porque eso va a permitir entender muy bien cuál es el problema de la afirmación que se está realizando. Si ustedes recordarán, hubo un déficit fiscal efectivo mayor del que se esperaba, nosotros explicamos por qué eso ocurrió, pero a pesar de eso, la deuda resultó mejor de lo que se esperaba", sostuvo.

En esa línea, señaló que "se esperaba que la deuda como porcentaje del PIB subiera, pero finalmente bajó en 2025. Y fue la primera vez que bajó desde el primer Gobierno de la presidenta Bachelet, hace unos 18 años, lo que fue resaltado como algo positivo".

"Toda esta información está en el IFP de la actual administración, la pregunta es ¿por qué el 2025, a pesar de que subió de manera importante el déficit, la deuda como porcentaje del PIB incluso bajó? Y lo que ocurrió fueron dos cosas: una es que se apreció el peso y, segundo, tuvimos un crecimiento del PIB nominal mayor del que se esperaba. Y como la deuda se mide con respecto al PIB, si el PIB crece, la deuda con respecto al PIB decrece", explicó.

"Toda esta información está en el IFP de la actual Administración, la pregunta es: ¿por qué el 2025, a pesar de que subió de manera importante el déficit, la deuda como porcentaje del PIB incluso bajó? Lo que ocurrió fueron dos cosas: una es que se apreció el peso y, segundo, tuvimos un crecimiento del PIB nominal mayor del que se esperaba. Y como la deuda se mide con respecto al PIB, si el PIB crece, la deuda con respecto al PIB decrece", explicó.

"Solo para recapitular, es que a pesar de que subió el déficit fiscal o tuvimos un déficit fiscal efectivo más grande del esperado, la deuda como porcentaje del PIB fue menor de lo esperado", aseguró.

"Si uno lee el IFP de la Administración actual no dice que hay un error"

El exministro Grau aseveró que "eso es justamente lo que se olvida cuando se hace la proyección para adelante. Lo que está planteando el ministro (Quiroz) es que tiene una discrepancia respecto a la proyección de la deuda para adelante, no la deuda del 2025".

"Lo que dice es: 'subió la proyección del déficit y, sin embargo, ese aumento de la proyección del déficit no se ve totalmente reflejado en la deuda'. ¿Por qué no se ve totalmente reflejado en la deuda? Porque hay que analizar qué pasa con el tipo de cambio, con la inflación, con el PIB nominal y con lo que se denomina técnicamente 'movimientos bajo la línea'".

Por ello, el análisis de Quiroz -planteó- es "incompleto, porque lo que ocurre es que uno tiene que ver cómo un déficit efectivo se transforma en deuda, y la forma en que eso ocurre depende de todos esos componentes que señalé (...) Uno puede revisar cómo cada uno de ellos aporta a transformar ese mayor déficit en mayor deuda. Porque la deuda crece; lo que pasa es que no en la misma proporción de lo que crece el déficit efectivo".

Asimismo, afirmó que "en el IFP dice tal cual que el hecho de que el aumento del déficit no se transforme en deuda. Lo que pasa es que el tono del Informe es distinto al tono de lo que se planteó después en el punto de prensa".

"Si uno lee el Informe de la Administración actual no dice que hay un error. Lo que dice es que el aumento de las proyecciones del déficit fiscal no se traduce en aumento de deuda y eso puede estar explicado por estos factores que estoy comentando. Por lo tanto, no tengo una discrepancia necesariamente con lo que está dicho en ese informe", afirmó

"Todos esperaban el informe para saber cómo se iba a hacer cargo del impacto de la reforma tributaria que se está discutiendo"

Por otro lado, el exministro Grau fue crítico con el Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno, que el Ejecutivo ya reconoció que tendrá un impacto negativo en la deuda del país.

"El debate de fondo es que todos estaban esperando este IFP para saber cómo se iba a hacer cargo del hecho de que en el informe financiero de la reforma tributaria que actualmente se está discutiendo, se dice que va a haber un deterioro bien importante de las finanzas públicas y eso tendría que expresarse eventualmente en deuda y en déficit fiscal futuro", planteó

En ese sentido, insistió que "todos estaban esperando ver cómo el hecho de que no vamos a recaudar miles de millones de dólares los próximos años si se aprueba esta reforma, cómo eso podría tener un impacto en la deuda. Y no estamos conversando de eso".

"La pregunta importante a mi juicio en términos de política pública, es si es razonable reducir el gasto en salud y al mismo tiempo generar espacio fiscal para reducir el impuesto a las grandes empresas, por una promesa de crecimiento futuro, que cuando uno ve la literatura académica es una promesa difusa, es muy incierto el impacto que puede tener. Creo que esos son los debates de fondo a mi juicio", planteó.

"Cuando uno lo único que hace es simplemente proyectar el impacto que tendría el informe financiero del proyecto actual, que ha sido cuestionado como excesivamente optimismo, pero uno lo tomara como cierto, lo que se ve es que solo por el hecho de la reforma actual, uno podría estar cerca o pasar la barrera del 45% de la deuda si asumiera como correcto los números que estaban en el cuarto trimestre del año pasado", afirmó.