Delincuentes robaron vehículo con guagua de cuatro meses en su interior

Un violento robo terminó con delincuentes sustrayendo un vehículo con una menor de cuatro meses en su interior en la comuna de Puente Alto, situación que finalmente no pasó a mayores.

El hecho ocurrió en la esquina de Lago Todos los Santos con Río Nilahue, donde una mujer fue víctima de un portonazo, siendo amenazada con armas de fuego y golpeada, mientras que los antisociales efectuaron tres disparos para amedrentar.

Los sujetos se llevaron el vehículo, con la menor en su interior, por una distancia de 800 metros hasta que se detuvo por el cortacorriente, ante lo que decidieron abandonar el auto en el lugar.

La mujer sufrió lesiones leves, mientras que la guagua se encuentra en buen estado de salud.