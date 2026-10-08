Instituto Libertad responde al rector UC: "Está peleando por su chiringuito"

El economista del Instituto Libertad, Gustavo Díaz, afirmó este jueves en El Primer Café de Cooperativa que el rector de la Universidad Católica defiende los intereses de su institución al cuestionar los recortes contemplados para la educación superior en el Presupuesto 2027, aunque reconoció que las universidades cumplen un papel relevante para el desarrollo del país.

Consultado sobre la carta del rector contra las reducciones presupuestarias, el representante del centro de pensamiento ligado a Renovación Nacional sostuvo que sus planteamientos deben evaluarse considerando las necesidades de otros sectores.

"Bueno, la carta del rector (...) tiene su mérito, pero es un incumbente y él está peleando por su chiringuito, por decirlo en términos supercoloquiales. Cada peso que tú le pones a educación, se lo estás sacando a otros sectores que son también dolores, entre comillas, para la sociedad", expresó.

Díaz agregó que "los números son los números, hay que buscar los criterios (...) y definir en base a un consenso amplio. Y la Ley de Presupuesto es una de las pocas instancias en las cuales todos estamos mirando la misma cosa y cada uno pone sus aprensiones y sus reparos".

Sus declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos del rector UC, Juan Carlos de la Llera, quien pidió rechazar los recortes a las universidades y advirtió que comprometen las posibilidades de desarrollo del país.

Díaz: aporta investigación y productividad

El economista había reconocido previamente que el financiamiento universitario tiene efectos que van más allá del gasto corriente, aunque sostuvo que ese aporte debe acompañarse de exigencias sobre el uso de los recursos.

"La educación superior tiene una dimensión de inversión en capital humano, en investigación, en productividad, no se trata solo de gasto corriente. Pero eso no significa que tengamos que darle un cheque en blanco, ¿verdad? Porque el sistema universitario necesita mayor eficiencia, necesita más transparencia y por último, tiene que rendir cuentas", señaló.

En esa línea, planteó que las decisiones presupuestarias deben distinguir entre instituciones y sus resultados.

"Y tenemos que discriminar, porque las instituciones son distintas. Entonces, no todas son iguales, hay desempeños diferentes. Tenemos que pisar el acelerador acá en materia de focalización porque los resultados no han sido los mejores y tampoco esto está asegurado en el tiempo. O sea, con escenarios de estrechez fiscal, la sostenibilidad de las políticas se pone en duda", argumentó.

Echecopar pide postergar las rebajas tributarias

El investigador de Rumbo Colectivo, Rodrigo Echecopar (Frente Amplio), cuestionó las reducciones a la educación superior y advirtió que sus consecuencias pueden extenderse más allá de un periodo de gobierno.

"El problema es que hoy día estamos discutiendo reducir el financiamiento de universidades que están en la frontera del conocimiento, que son los portaestandartes de la educación superior en Chile, que están haciendo la investigación que está cooperando a nivel internacional y también para el desarrollo de nuestro propio país, y que hoy día estamos eligiendo desfinanciar o reducir su financiamiento", afirmó.

Frente al argumento de priorizar la educación primaria y la primera infancia, propuso postergar las reducciones tributarias previstas para 2027 y utilizar esos recursos para financiar las necesidades educativas.

"Dejemos eso, saquémonos nuestra anteojera ideológica, démonos cuenta de que lo que está pasando en el país demanda una corrección del rumbo y no seguir cavando este hoyo", planteó.