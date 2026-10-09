Exautoridades y parlamentarias buscan alternativa para mantener Prodemu

La discusión en torno al proyecto de Ley de Presupuesto 2027 abrió un nuevo flanco político en torno a la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Mujer (Prodemu), puesto que la propuesta del Gobierno contempla recursos para mantener la actual operatividad de la institución únicamente hasta el próximo 31 de marzo.

Creada en 1990 bajo el mandato del expresidente Patricio Aylwin, Prodemu se ha consolidado como un pilar en la autonomía, desarrollo integral, liderazgo, empleabilidad y apoyo a mujeres, con especial énfasis en el sector rural. Sin embargo, su modelo de financiamiento público enfrenta hoy su mayor desafío.

Frente a este escenario, un grupo compuesto por exministras de la Mujer -como Antonia Orellana (FA), Claudia Pascual (PC) y Laura Albornoz (independiente)-, exsubsecretarias, senadoras y exdirectoras de la entidad, se reunieron para defender la continuidad de la fundación y proponer una mesa de trabajo con el Gobierno con miras a asegurar el funcionamiento.

"Lo primero es que esperamos que ella acoja las voluntades de trabajo, de poder buscar una alternativa distinta al cierre de la fundación Prodemu", explicó la extitular de la Mujer y actual senadora, Claudia Pascual, quien señaló que espera una respuesta de la ministra Judith Marín.

"Si la mesa se estructura, el cómo funciona y eso, tenemos que esperar una respuesta de ella. Así que yo no me puedo adelantar en ese trabajo, pero propuestas alternativas hay, las hemos estado conversando y las seguiremos conversando entre el grupo que nos hemos reunido acá, esperando que las mujeres de nuestro país no sean las afectadas", enfatizó la legisladora.

Gobierno busca redireccionar los recursos

Desde el Ministerio de la Mujer, la ministra Judith Marín apuntó a una transformación en la forma en que se ejecutan los recursos públicos: "Lo que estamos haciendo es entregar una propuesta de proyecto de ley de Presupuesto 2027 y en él estamos proponiendo que los convenios tengan una duración determinada, para luego continuar con una ejecución directa", detalló.

"La oferta programática no se acaba, sino que se redirige, se redirecciona hacia los organismos especializados, como por ejemplo, financiar con 4.000 millones el Capital Abeja, Emprende y también el Mujeres Pioneras, y eso es algo que una conversación que yo tuve con la Dipres (Dirección de Presupuestos)", complementó la secretaria de Estado.

Marín subrayó que la Ley de Presupuestos no posee la facultad jurídica para disolver una entidad de carácter privado como Prodemu, sugiriendo que la fundación podría mantenerse operativa mediante autogestión, donaciones o aportes privados

Las propuestas todavía deben ser discutidas y votadas en el Congreso, por lo que el destino del financiamiento público de Prodemu no está definitivamente resuelto.