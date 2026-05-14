Colmed ante recortes: Si se toca la atención de pacientes, vamos a defender el derecho a la salud

En entrevista exclusiva con Lo Que Queda del Día en Cooperativa, la presidenta nacional del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada, manifestó este jueves la profunda preocupación del gremio ante los recortes presupuestarios del 1,1% en la red hospitalaria y del 0,5% en la atención primaria de salud (APS) decretados por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La líder del sector señaló que los equipos de salud se mantendrán alertas ante la implementación de estas medidas: "Si empieza a tocar la atención de los pacientes, tenemos que levantar la voz y ponernos detrás de los equipos directivos para defender el derecho a la salud de calidad y oportuna que este país se compromete a dar".

Según detalló la facultativa, el recorte en la APS asciende a 18.000 millones de pesos, lo que se suma a un presupuesto que "ya venía desmedrado" tras la nula expansión del per cápita el año anterior.

"La atención primaria es la base del sistema; cuando no funciona, aumentan las hospitalizaciones evitables", explicó, cuestionando la factibilidad de ahorrar dicha cifra sin afectar programas críticos de vacunación, medicamentos y personal en los CESFAM y postas rurales.

"Hoy día lo que tiene que hacer el Ministerio (de Salud) es explicar cómo lo va a hacer, y creo que esa es la parte que nos falta. Se ha dicho acá que no se va a tocar la atención de pacientes y queremos saber cómo se va a hacer (...) Es difícil entender hoy día cómo se puede tener la atención primaria funcionando si es que efectivamente van a haber recortes", alertó.