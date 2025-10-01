Presupuesto: Jara quiere que el próximo gobierno tenga fondos de libre disposición

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), explicitó su desacuerdo con la exclusión de la tradicional glosa de libre disposición -también llamada "glosa republicana"-, en el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 presentada por el Gobierno de Gabriel Boric.

En un punto de prensa, la exministra del Trabajo manifestó su expectativa de que este instrumento sea repuesto durante el debate legislativo y anticipó el uso que le daría en caso de ser presidenta: reconstrucción de las viviendas del incendio de Viña del Mar.

"Me parece que lo más adecuado sería que se repusiera. Esta no es plata que se vaya a ocupar en cualquier cosa. Cuando el Gobierno del Presidente Boric asumió, el Gobierno anterior, de la derecha, había creado el IFE laboral, pero no se dejó financiado el instrumento", analizó la otrora autoridad.

En esta línea, explicó que "la glosa de libre disposición se ocupó mayoritariamente en eso. Por tanto, si uno lo piensa, en el próximo gobierno -que espero encabezar-, me gustaría que estuviera esa glosa de libre disposición".

"Estoy pensando en que, si esa glosa está disponible y se logra reponer en el Parlamento, la voy a utilizar prioritariamente en la reconstrucción de las viviendas del incendio de Viña del Mar", reveló Jara, que ha calificado la lenta y dificultosa gestión del proceso como "inaceptable".

Polémica Boric-Kast

Jara también abordó las críticas de intervencionismo dirigidas al Presidente Boric, particularmente por su crítica, en cadena nacional, al recorte fiscal propuesto por José Antonio Kast.

Al respecto, la candidata sentenció que "ese es un problema entre el gobierno y la oposición", distanciándose de la controversia directa.