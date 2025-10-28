Vodanovic exige a Hacienda "patitas en la calle" y critica a la Dipres por recortes sociales

Una dura crítica realizó la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, a la Dirección de Presupuesto (Dipres) en medio del debate electoral por el recorte fiscal.

Vodanovic afirmó en El Primer Café acusó al organismo dependiente del Ministerio de Hacienda de evaluar las políticas públicas "desde Teatinos 120, con aire acondicionado y cafecito de grano", sin conocer la realidad de las comunidades afectadas.

"Nunca he visto a alguien de la Dipres en terreno, ni siquiera en Santiago. Evalúan con una planilla Excel, no con la gente", afirmó la parlamentaria, apuntando especialmente al programa "Más adultos mayores autovalentes", cuya continuidad ha sido cuestionada.

Vodanovic defendió la necesidad de mantener la inversión social y pidió al Ejecutivo "ponerse la manito en el corazón y las patitas en la calle", advirtiendo que el ahorro fiscal "no puede ser a costa de las personas".

La senadora remarcó que los recortes fiscales no pueden ser "a costa de las personas". En Cooperativa, sostuvo que "yo nunca he visto a alguien de la Dipres en terreno, ni siquiera en Santiago".

"Nunca los he visto en terreno. Entonces yo lo que le pido a mi Gobierno es que se ponga la manito en el corazón y las patitas en la calle. Porque evaluar las cosas a distancia y con números en una planilla Excel lo puede hacer cualquiera. Y ese recorte que promete la derecha también lo está haciendo con planillas Excel, no lo está haciendo en el territorio ni pensando en el daño que le van a hacer a la gente", cerró.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, advirtió en Cooperativa que "el presupuesto del país no puede cortar el hilo por lo más delgado", y llamó a considerar medidas alternativas como reducir las dietas públicas o aumentar temporalmente el endeudamiento estatal.

"El Estado tiene que asegurar calidad de vida; no se trata de sobrevivir, sino de vivir con dignidad", enfatizó.

"Poner límites"

El exministro Isidro Solís, parte del comando de Evelyn Matthei, reconoció que "todos odian" a la Dipres, sin embargo, -dijo- "todos los que estamos gestionando lo que queremos es que la gente tenga satisfacciones, pero alguien tiene que hacer el papel de malo y es el que tiene efectivamente que priorizar y el que tiene que cortar".

No obstante, defendió la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto: "En los últimos 20 años, los costos en salud pública han subido, mientras los resultados no mejoran. El Estado está en deuda con los usuarios".

El exalcalde de Puente Alto y miembro del comando de José Antonio Kast (Partido Republicano), Germán Codina, acotó que "a mí me parece lamentable que el Gobierno esté cortando el financiamiento de 28 programas sociales para el año 2026, que además de todo esté rebajando presupuesto a las municipalidades y también a la Subdere, que son parte del Estado que justamente se encarga de resolver en terreno muchos de los problemas sociales que la ciudadanía tiene permanentemente".

Sobre el recorte propuesto por Kast, Codina sostuvo que "es un ajuste orientado a eliminar abusos, a eliminar situaciones que, por ejemplo, alertó la misma contralora General de la República con el tema de las licencias médicas. Entonces, es un ajuste que perfectamente se puede hacer sin dañar, darle prioridad al tema de enfrentar la delincuencia con fuerza, generar más empleo, inversión y obviamente sostener las políticas sociales".