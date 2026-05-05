Capital Semilla Emprende: Impulso clave a la formalización en Chile

El gerente General de Sercotec, Henry Azurmendi, analizó este martes el rol crucial del Capital Semilla Emprende en la formalización de microempresas en Chile, promoviendo su desarrollo y acceso a oportunidades.

En entrevista con Esa es la Idea de Cooperativa, Azurmendi abordó esta herramienta como motor de crecimiento para negocios, buscando transformar a más de un millón de microempresas informales en parte del circuito económico formal.

En detalle, explicó que el programa es "un instrumento que tiene Sercotec, un apoyo, es un fondo no reembolsable". Con un monto de 3,5 millones de pesos, pretende entregar recursos para iniciar o formalizar negocios que lo requieran.

El gerente de Sercotec reveló que "más de un millón de microempresas no están formalizadas" en Chile. El Capital Semilla Emprende apunta a este desafío, buscando integrar a estos emprendedores a la economía formal, abriendo puertas.

La formalización "cambia la forma de ver el negocio", dice Azurmendi, destacando que permite acceder a la banca, a nuevos mercados y la red de apoyo estatal.

El proceso es 100% digital, incluyendo un video pitch. La postulación cierra el 13 de mayo.