Casa Emprender La Florida: El hub municipal con coworking gratuito, asesorías y tecnología propia

Con el objetivo de consolidar el comercio local y acompañar el crecimiento de proyectos emergentes, la Municipalidad de La Florida dispone de "Casa Emprender", un hub municipal ubicado en calle Alonso de Ercilla -a pasos del gimnasio comunal- que opera como espacio de coworking 100% gratuito y acelerador de negocios para vecinos, estudiantes y microempresarios.

Impulsado por la Corporación de Fomento de la comuna, el centro ofrece talleres de marketing digital, infraestructura de trabajo y asesorías jurídicas y contables orientadas a formalizar emprendimientos nacidos en redes sociales y acelerar su crecimiento comercial.

En entrevista con Esa Es La Idea de Cooperativa, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, explicó que la creación de este espacio respondió a la alta proliferación del comercio local independiente y a la necesidad de acompañar a los vecinos para superar la informalidad.

"'Casa Emprender' es un espacio de uso gratuito donde las personas pueden usar sus instalaciones, donde no solo pueden generar reuniones de trabajo, sino que tienen espacios para trabajar también. Y lo más importante: reciben mentorías, reciben capacitación y tienen la posibilidad de generar también redes de contacto", afirmó el jefe comunal, destacando la importancia de no ver la "formalización como un obstáculo", sino que como una oportunidad para "abrir posibilidades" de crédito o beneficios.

Junto con la capacitación, el municipio implementó un área interna de desarrollo tecnológico propio que incluye herramientas para condominios, plataformas para el gremio de colectiveros y el sistema "Coraje" para mascotas.

Sobre el funcionamiento de este collar de georreferenciación, Reyes detalló que "es un dispositivo con un QR para las mascotas (...) Si tú, por ejemplo, te encuentras un perro que esté perdido y posee Coraje, tú automáticamente lo escaneas, te habilita un chat entre el dueño y quien se encontró el perro".