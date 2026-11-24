Con más de 75 millones de pesos en premios y apoyos, ChileConverge esá desarrollando la cuarta edición de su concurso ChileConverge Emprende, iniciativa dirigida a estudiantes, egresados y titulados de la educación técnico-profesional que cuenten con un emprendimiento.

En conversación con "Esa es la idea", de Cooperativa, el director de proyectos de la corporación, Daniel Quezada, explicó que "hay un gran potencial para visibilizar al mundo técnico".

"Nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente que emprende en el mundo técnico y que quiere llevar su oficio a negocios y a soluciones, y que hay mucha gente, clientes, que están dispuestos a pagar por ellos", señaló.

Una de las novedades de esta versión es que se permitirá postular sin tener el emprendimiento formalizado en la primera etapa. Este requisito se solicitará posteriormente, durante la selección de semifinalistas.

Además, los participantes accederán a una ruta formativa que incluye cursos online, diagnósticos mediante una herramienta de inteligencia artificial y acompañamiento personalizado de mentores.

"Muchas veces no es que necesiten vender más, sino que aprovechar lo que ya tienen", explicó Quezada, ejemplificando que algunos emprendedores requieren mejorar su capacidad productiva o infraestructura antes que invertir en publicidad.

Respecto de los requisitos, pueden participar mayores de 18 años que sean estudiantes, egresados o titulados de centros de formación técnica o institutos profesionales del país.

Los emprendimientos deberán acreditar al menos un año de ventas de productos o servicios, mientras que la formalización será exigida en una etapa posterior.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 18 de diciembre a través de chileconverge.cl.