ChileConverge Emprende 2027: Apoyo económico y asesorías para iniciativas de planteles técnicos

Fernanda Vicente, directora de ChileConverge, abordó la apertura del Premio ChileConverge Emprende, iniciativa destinada a respaldar con recursos y guía a proyectos del sector técnico profesional y que contempla más de 75 millones de pesos en premios en dinero, mentorías y capacitación para acelerar el desarrollo de negocios.

En una nueva edición de Esa es la Idea en Cooperativa, la líder gremial resaltó el rol estratégico de este segmento productivo en la economía local, señalando que "el 41 por ciento de los estudiantes de educación superior están en la formación técnico profesional".

Explicó que para ser parte de la convocatoria se requiere tener más de 18 años, pertenecer o haber egresado de un instituto profesional o centro de formación técnica y registrar un año con ventas activas.

Respecto al acompañamiento integral, la directiva recalcó la importancia de entregar competencias administrativas y comerciales: "Uno es experto en lo que sabe hacer, y dirigir empresas la mayoría no tenemos las habilidades o los conocimientos para hacerlo", razón por la cual los participantes accederán a talleres formativos sin costo y a redes de contacto especializadas.

El plazo para enviar los antecedentes expira el próximo 14 de diciembre mediante el portal web de la entidad. Al momento de postular, Vicente recomendó sintetizar claramente la propuesta: "Lo más difícil es que la persona pueda explicar bien y en fácil lo que hace", enfatizando la necesidad de transparentar el beneficio directo que el proyecto genera en su entorno.