ChileConverge Emprende 2027: Apoyo económico y asesorías para iniciativas de planteles técnicos
Fernanda Vicente, directora de la corporación, destacó en Cooperativa el certamen, enfocado en estudiantes y egresados de institutos profesionales o CFT.
La cuarta versión del concurso recibirá postulaciones hasta el 14 de diciembre y repartirá 75 millones para ítemes como acompañamiento, herramientas comerciales y capital.
"Lo importante es que sean capaces de contar qué es lo que hacen y a quién le están solucionando un problema", enfatizó Fernanda Vicente.