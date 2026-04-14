¿Cómo nació el EtM Day, evento latino de conexión entre emprendedores e inversionistas?

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Nicolás Urzanga, director ejecutivo de Emprende tu Mente, explicó cómo el EtM Day se consolidó como el mayor encuentro de conexión entre emprendedores, inversionistas y grandes empresas de Latinoamérica.

El proyecto nació en 2008 como un asado informal para vincular amigos y negocios. Urzanga recordó que la iniciativa creció exponencialmente, pasando de un quincho a ocupar 12 hectáreas en Vitacura. "Lo que aquí falta no son más actores, sino reunirlos", puntualizó.

El evento destaca por dinámicas creativas, como el ascensor de 20 metros para realizar presentaciones rápidas. Según Urzanga, estas experiencias bajan las barreras culturales: "Buscamos que el emprendedor conecte de forma genuina con el corporativo", señaló sobre las 110.000 conexiones generadas.

La versión anterior atrajo a personas de 270 comunas, demostrando el alcance territorial del ecosistema. El director destacó la importancia de visibilizar el talento regional en Santiago. "El talento está en todo Chile, pero no así las oportunidades", explicó sobre su propósito.

Las postulaciones para stands gratuitos ya están abiertas para emprendimientos de diversos rubros. Urzanga concluyó con una invitación abierta para noviembre, resaltando que el valor de la entrada es bajo para que nadie se quede fuera de esta gran experiencia de aprendizaje.