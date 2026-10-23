Concurso "Chile Re-Descubre" busca visibilizar innovaciones locales mediante arte y tecnología
Macarena Rojas, presidenta de Achipec, abordó en Cooperativa la convocatoria que transforma hitos científicos nacionales en relatos interactivos.
La iniciativa, desarrollada junto a CRTIC, premiará piezas audiovisuales de un minuto que serán exhibidas durante el próximo Congreso Futuro.
"No sabemos lo que hemos hecho en Chile y tenemos que hacer lo que mejor sabemos hacer: contar historias", destacó la comunicadora en Esa es la Idea.