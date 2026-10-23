Concurso "Chile Re-Descubre" busca visibilizar innovaciones locales mediante arte y tecnología

Macarena Rojas, presidenta de la Asociación Chilena de Periodismo Científico (Achipec), invitó en Cooperativa a participar en "Chile Re-Descubre", certamen que convoca a crear obras digitales inspiradas en cincuenta inventos e investigaciones nacidas en el territorio nacional.

En una nueva edición de Esa es la Idea, la bióloga explicó que el objetivo central apunta a visibilizar hitos que muchas veces son desconocidos, advirtiendo que "no sabemos lo que hemos hecho en Chile y tenemos que hacer lo que mejor sabemos hacer: contar historias".

La comunicadora detalló que el concurso desafía a diseñar experiencias inmersivas o animaciones de 60 segundos, cuyo foco tecnocreativo busca "juntar la creatividad con la tecnología, con el arte digital", para visibilizar la ciencia.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 28 de noviembre a través de las plataformas digitales de las instituciones organizadoras -Achipec y el Centro de Revolución Tecnológica Creativa (CRTIC)-, y la propuesta ganadora será exhibida al público en diciembre durante el lanzamiento de Congreso Futuro.

Rojas reflexionó sobre el valor histórico de la comunidad académica y el rol que cumplen las casas de estudio en la generación de conocimiento local: "El desarrollo científico y la inversión en ciencia no son de los últimos años; las universidades en parte son espacios de creación de eso, por eso también hay que cuidarlo".