Corfo abre 1.325 becas para capacitar en IA, bioeconomía y sectores estratégicos

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) lanzó una convocatoria de 1.325 becas de especialización con el propósito de responder a las nuevas exigencias de talento en la economía chilena y acortar las brechas de competencias en sectores estratégicos.

La iniciativa busca que trabajadores y profesionales adquieran herramientas avanzadas en áreas donde las industrias están incorporando nuevas tecnologías, procesos y modelos de producción.

Las capacitaciones forman parte del programa institucional "Becas Capital Humano" y abrirán sus procesos de postulación de forma escalonada entre septiembre, octubre y noviembre.

La oferta comprende cursos enfocados en inteligencia artificial, bioeconomía, mercados de carbono, biocombustibles, edificación sustentable en madera y construcción naval, combinando modalidades a distancia y presenciales con cobertura nacional y regional.

La iniciativa contempla seis programas formativos que abrirán sus postulaciones de manera escalonada entre septiembre y noviembre. (FOTO: ATON)

Capacitación aplicada al desarrollo productivo

La estrategia de la corporación estatal busca que los nuevos conocimientos impacten directamente en la dinámica operativa de las empresas. El objetivo de la entidad es asegurar que las habilidades se traduzcan en incrementos medibles de productividad, eficiencia operativa y modernización de procesos en todo el país.

En esa línea, el vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Mujica, explicó que "necesitamos que el talento avance al mismo ritmo que la transformación tecnológica y productiva que esperamos alcanzar como país".

"Estas becas apuntan precisamente a eso: entregar herramientas concretas para que más personas puedan participar de las nuevas oportunidades que están surgiendo y para que las empresas puedan contar con las capacidades que requieren para crecer e innovar", puntualizó.

Asimismo, el personero de Corfo también entregó un balance sobre los resultados obtenidos por esta política pública, destacando que, "entre 2022 y 2025, más de 5.500 personas han egresado de estos programas nacionales y el 60% de los beneficiarios han mejorado directamente su situación laboral después de participar".

La impartición de los cursos estará a cargo de universidades e instituciones técnicas especializadas aliadas a la corporación.

Detalle de los programas y fechas de postulación

El primer curso en comenzar será la Formación en Bioeconomía para la Competitividad y Sostenibilidad de Sectores Productivos, fijado para el 1 de septiembre. Este plan ofrece 244 becas online a nivel nacional para preparar especialistas en el aprovechamiento de recursos biológicos y soluciones biobasadas en sectores como agroalimentos, pesca, acuicultura y silvicultura.

Para el 7 de septiembre está programado el inicio de la Especialización en Diseño y Gestión de Proyectos para Mercados de Carbono, que contará con 232 cupos online en todo el territorio nacional. Los contenidos abordarán mercados regulados y voluntarios, metodologías de medición, reporte y verificación (MRV), estándares de certificación ambiental y proyectos de mitigación del cambio climático.

En el área de tecnología, durante octubre se abrirá el curso Desarrollador Fullstack de Agentes Conversacionales de Sistemas Inteligencia Artificial, que dispondrá de 388 becas online en todo Chile. La meta de este programa es preparar desarrolladores con capacidad de diseñar, construir y desplegar soluciones integrales de inteligencia artificial.

El proceso de selección y postulación se encuentra habilitado en línea mediante la plataforma digital de Becas Capital Humano. (FOTO: ATON)

A nivel regional, octubre también marcará el inicio del curso Especialista en Biocombustibles Sólidos, con 88 becas online dirigidas a las regiones de Maule, Biobío y La Araucanía. Esta capacitación profundizará en estándares de calidad, operación de tecnologías y normativas asociadas a la Ley N° 21.499 para la industria de la biomasa térmica.

Durante el mismo mes se habilitará el programa sobre Métodos Modernos de Construcción Sostenible basados en Madera, con 200 vacantes online para las regiones de Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía. El plan persigue acelerar la transición hacia la edificación prefabricada, el diseño integrado y los sistemas constructivos industrializados.

La convocatoria finalizará en noviembre con la Formación en Competencias Estratégicas para la Construcción Naval, programa que dispondrá de 163 cupos mixtos. Los módulos de Ingeniería de Sistemas e Industria Naval tendrán alcance nacional, mientras que la especialización en Soldadura para la Construcción Naval se impartirá de forma presencial y focalizada en las regiones de Biobío, Los Ríos y Los Lagos.

Los antecedentes, bases y requisitos de postulación están disponibles en el portal web oficial de Becas Capital Humano de Corfo.