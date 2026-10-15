Cuando no basta con el esfuerzo: Retos psicológicos y emocionales a la hora de emprender
Lorena Gallardo, creadora de una escuela de negocios, relató en Cooperativa los aprendizajes plasmados en su libro "Diario de una fundadora".
La obra analiza cómo enfrentar crisis financieras, superar temores internos y gestionar redes de apoyo para consolidar proyectos.
"La única manera de evolucionar es exponernos a desafíos", pero hay ocasiones en que el mérito por sí solo "no es suficiente", dice la líder de Fundadoras.