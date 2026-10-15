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Tópicos: Economía | Pymes

Cuando no basta con el esfuerzo: Retos psicológicos y emocionales a la hora de emprender

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Lorena Gallardo, creadora de una escuela de negocios, relató en Cooperativa los aprendizajes plasmados en su libro "Diario de una fundadora".

La obra analiza cómo enfrentar crisis financieras, superar temores internos y gestionar redes de apoyo para consolidar proyectos.

Cuando no basta con el esfuerzo: Retos psicológicos y emocionales a la hora de emprender
 Unsplash / Christina

"La única manera de evolucionar es exponernos a desafíos", pero hay ocasiones en que el mérito por sí solo "no es suficiente", dice la líder de Fundadoras.
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En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Lorena Gallardo, creadora de la escuela de negocios Fundadoras, profundizó en los aprendizajes plasmados en su libro titulado "Diario de una fundadora", que aborda la psicología y "lo que nos pasa mientras hacemos crecer empresas".

Gallardo explicó que el éxito comercial exige autoconocimiento constante y advirtió sobre la excesiva carga emocional que frena decisiones: "Resulta que emprendemos creando un hijo, y no es así; un negocio es un negocio". Para la psicóloga, desapegarse de esa visión permite innovar y cambiar de estrategia con mayor agilidad.

Asimismo, desmitificó que el talento baste para triunfar, recalcando el valor de los vínculos estratégicos: "El mérito por sí solo no es suficiente". Según planteó, relacionarse adecuadamente facilita acceder a mesas de decisión y abre puertas esenciales para escalar.

Finalmente, la autora subrayó la trascendencia de integrarse a redes colaborativas: "Es muy importante estar en comunidad, no estar sola". Concluyó que rodearse de pares exitosas transforma la mentalidad y convence a cualquier líder de que sus metas son alcanzables.

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