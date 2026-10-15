Cuando no basta con el esfuerzo: Retos psicológicos y emocionales a la hora de emprender

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Lorena Gallardo, creadora de la escuela de negocios Fundadoras, profundizó en los aprendizajes plasmados en su libro titulado "Diario de una fundadora", que aborda la psicología y "lo que nos pasa mientras hacemos crecer empresas".

Gallardo explicó que el éxito comercial exige autoconocimiento constante y advirtió sobre la excesiva carga emocional que frena decisiones: "Resulta que emprendemos creando un hijo, y no es así; un negocio es un negocio". Para la psicóloga, desapegarse de esa visión permite innovar y cambiar de estrategia con mayor agilidad.

Asimismo, desmitificó que el talento baste para triunfar, recalcando el valor de los vínculos estratégicos: "El mérito por sí solo no es suficiente". Según planteó, relacionarse adecuadamente facilita acceder a mesas de decisión y abre puertas esenciales para escalar.

Finalmente, la autora subrayó la trascendencia de integrarse a redes colaborativas: "Es muy importante estar en comunidad, no estar sola". Concluyó que rodearse de pares exitosas transforma la mentalidad y convence a cualquier líder de que sus metas son alcanzables.