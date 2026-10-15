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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Elecciones

Demócratas tienen 77 y 56% de probabilidades de ganar la mayoría en la Cámara y el Senado

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Alcanzarían 235 y 51 escaños, respectivamente, en las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos, según el agregador de encuestas Decision Desk HQ.

En este contexto, Donald Trump está lanzado de lleno a la campaña y está encabezando una seguidilla de encuentros políticos en estados decisivos para intentar movilizar a sus bases.

Demócratas tienen 77 y 56% de probabilidades de ganar la mayoría en la Cámara y el Senado
 Wikipedia / Architect of the Capitol

Si el triunfo demócrata se concreta, gana peso la opción de que haya un juicio político contra el gobernante republicano.
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La oposición demócrata tiene un 77% de probabilidades de arrebatar a los republicanos la mayoría en la Cámara de Representantes y un 56% de recuperar el Senado en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos, según un análisis publicado este jueves por Decision Desk HQ.

El agregador de encuestas calcula que, según las tendencias actuales, los demócratas obtendrían 235 escaños en la Cámara Baja, frente a los 200 de los republicanos. La mayoría se sitúa en 218 escaños.

Actualmente, los republicanos ostentan una exigua mayoría de 219 escaños, frente a los 214 de los demócratas. Además, dos asientos están desocupados, porque los legisladores renunciaron al cargo.

De los 435 distritos electorales que conforman la Cámara de Representantes, solo hay 10 en los que la carrera está ajustada: dos en Texas, dos en Carolina del Norte y uno en Florida, Iowa, Míchigan, Nueva York, Ohio y Pensilvania.

El Senado, más complicado para los demócratas

En el Senado, que renovará 35 de sus 100 escaños, los demócratas lo tienen algo más complicado, ya que necesitan conservar todos los escaños en juego y arrebatar al menos cuatro a los republicanos para alcanzar la mayoría.

Decision Desk HQ proyecta una muy ajustada mayoría demócrata de 51 escaños, frente a los 49 de los republicanos.

Según la media de encuestas, la carrera está prácticamente empatada en cuatro estados actualmente controlados por los republicanos: Iowa, Ohio, Maine y Texas.

Asimismo, los demócratas aventajan ligeramente en Alaska y Míchigan, mientras que los republicanos mantienen una ventaja estrecha en Kansas y Carolina del Sur.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha volcado de pleno en la campaña electoral con una batería de mítines en estados decisivos para intentar movilizar a sus bases, mientras gana peso la posibilidad de que los demócratas inicien un juicio político contra él si logran la mayoría en el Congreso.

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