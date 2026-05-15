Hub Metropolitano extiende apoyo a la "clase media emprendedora" en toda la región

El Hub Metropolitano se perfila como una importante instancia para articular el ecosistema de emprendimiento y potenciar las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en la capital.

En entrevista con "Esa es la Idea" de Cooperativa, la directora ejecutiva del Hub Metropolitano, Jacinta Fanjul, explicó este viernes cómo este proyecto impulsa a las MiPymes de la Región Metropolitana conectando talentos, redes y oportunidades para su crecimiento.

La iniciativa, ejecutada por Fundación Chile y el Gobierno de Santiago, busca acortar brechas territoriales, conectando las 52 comunas con un enfoque integral.

"Es ver cómo conectamos ecosistemas y damos oportunidades para que las MiPymes puedan crecer", afirmó Fanjul.

El Hub Metropolitano se enfoca en la "gran clase media emprendedora", quienes se sienten "atrapados en el medio". Estos emprendedores, con negocios ya establecidos, pero sin gran escala, a menudo no encuentran el apoyo adecuado ni saben a quién acudir.

Por ello, destacó que el apoyo no es solo en tecnología, sino en lo básico: "Muchas veces tienen problemas de profesionalización de la Pyme, de cómo manejan el inventario", por lo que se ofrecen clínicas, talleres y redes para fortalecer la gestión y competitividad, abarcando desde asesoría contable hasta temas legales.

Una alianza clave es con OpenSeniors 3.0 para la "economía plateada", desarrollando soluciones para adultos mayores. El objetivo es que estos emprendedores "puedan crecer", proporcionando herramientas concretas y específicas para diversas personas que buscan expandir sus negocios.