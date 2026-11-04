"Ideas para un Chile accesible": El concurso de Senadis que premiará propuestas de diseño universal

El director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Jorge Juárez, entregó detalles sobre el concurso estudiantil "Ideas para un Chile accesible", que busca aportes creativos para construir un entorno inclusivo e invita a plantear alternativas útiles y aplicables.

El titular del servicio subrayó que no se exigen prototipos avanzados, sino ingenio colaborativo: "Hoy día queremos ideas, premiar aquello que surge del debate, del diálogo, para hacer de Chile un espacio más accesible", afirmó la autoridad en un nuevo capítulo de Esa es la Idea en Cooperativa.

Juárez enfatizó la relevancia de integrar directamente a personas con discapacidad en los equipos "bajo la premisa de 'nada sobre nosotros sin nosotros'", destacando que la innovación social consiste en "pensar en cómo hacer distinto algo para mejorar la calidad de vida".

La autoridad también valoró avances tecnológicos institucionales, como el asistente virtual con inteligencia artificial de Senadis para agilizar ayudas técnicas. Según explicó, la herramienta demostró que es factible modernizar procesos públicos y optimizar recursos fiscales sin desatender la calidad del servicio a usuarios.

La convocatoria recibe propuestas en senadis.gob.cl hasta el 29 de noviembre, de cara a la premiación del 3 de diciembre: "Las buenas ideas siempre pueden convertirse en buenos proyectos", concluyó Juárez, invitando a toda la comunidad de educación superior a sumarse al desafío.