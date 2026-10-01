Premio Innovadoras en Salud 2026 destacó el liderazgo científico femenino en Chile

Mariela Formas, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica, detalló los alcances del premio "Innovadoras en Salud 2026", iniciativa que busca visibilizar el liderazgo femenino en la ciencia.

En una nueva edición de Esa es la Idea en Cooperativa, la experta explicó que el galardón reconoce a investigadoras y ejecutivas que están transformando la salud del país, destacando más de 900 postulaciones en esta tercera versión.

Subrayó que el certamen surge porque, si bien muchas investigadoras realizaban trabajos altamente impactantes, estos carecían de la vitrina necesaria: "Las mujeres somos el 50% de la población y es relevante poner a disposición de todos el desarrollo de estas mujeres y el aporte que hacen a la sociedad", destacó.

La ingeniera comercial indicó que el crecimiento del premio ha sido exponencial desde su primera versión, y que en esta edición "nos llegaron muchas historias de mujeres que están haciendo un cambio relevante y creemos que visibilizarlas no solo impacta en la investigación, sino también en las generaciones que vienen".

Formas indicó que las 15 finalistas de este año fueron seleccionadas y divididas en cinco categorías, culminando el proceso con una ceremonia de premiación el 15 de octubre en el Colegio Médico: "Tenemos que visibilizar a las futuras estudiantes y a las futuras investigadoras, mostrando que este es un camino posible y que necesitamos todas las miradas", cerró.