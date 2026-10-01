Premio Innovadoras en Salud 2026 destacó el liderazgo científico femenino en Chile
Mariela Formas, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica, resaltó el aporte de las mujeres investigadoras que están revolucionando el sector.
Explicó en Cooperativa que el galardón busca visibilizar y reconocer a las científicas, en un área donde históricamente ha faltado mayor tribuna para sus estudios y aportes.
"Las mujeres somos el 50% de la población y es relevante poner a disposición de todos el desarrollo de estas mujeres y el aporte que hacen a la sociedad", subrayó Formas.