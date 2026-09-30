Sostenibilidad y Economía Circular: El nuevo horizonte del Distrito Industrial de Maipú

Roberto Puga, director del Centro de Gobierno de la Municipalidad de Maipú, detalló en Cooperativa la creación de la Corporación Distrito Industrial Maipú para impulsar la economía circular y la colaboración público-privada en la comuna.

En una nueva edición de Esa es la idea, Puga explicó que el distrito industrial de Maipú, con casi un siglo de historia, alberga diversas empresas que han construido vías y servicios icónicos: "El barrio es fundamental para la comuna por su historia y crecimiento", subrayó, destacando la importancia de este sector en la economía local.

El ingeniero civil resaltó que la iniciativa responde a necesidades locales prioritarias mediante alianzas estratégicas, puesto que ha "visto cómo los proyectos culturales, sociales y deportivos han ido aumentando cada año gracias a aportes de privados".

El representante municipal sostuvo que el proyecto "lo que busca son corporaciones autónomas y sin fines de lucro, que organizan a empresas y, con colaboración de la municipalidad, ejecutamos proyectos en el espacio público que benefician a sus trabajadores y vecinos".

Finalmente, Puga señaló que la colaboración público-privada busca no solo mejorar la eficiencia económica, sino también fomentar el bienestar de la comunidad: "El objetivo es que este distrito sea un ejemplo de sostenibilidad y desarrollo para otras comunas", puntualizó.