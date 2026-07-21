Premio InspiraTEC: la iniciativa que busca reducir la brecha de género en ciencia y tecnología

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo abrió las postulaciones para la décima edición del Premio InspiraTEC, certamen diseñado para visibilizar y promover el talento de niñas, jóvenes y mujeres en las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

La iniciativa busca destacar proyectos e innovaciones en distintas etapas de desarrollo, manteniendo sus convocatorias abiertas a nivel nacional hasta el próximo 2 de agosto.

En entrevista con Esa es la Idea de Cooperativa, la jefa de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, Sarita Undurraga, explicó que la iniciativa adquiere relevancia ante la marcada brecha de género que aún persiste en el ecosistema científico-tecnológico chileno.

Aunque las mujeres representan el 52% de la matrícula general en la educación superior, solo alcanzan el 20,8% en carreras STEM.

"Faltan ejemplos referentes que muestren e inspiren para que las mujeres se den cuenta de que sí pueden estudiar y emprender en estas áreas", enfatizó la autoridad.

Para impulsar el talento en todas las etapas del ciclo educativo y productivo, el concurso contempla tres categorías: Joven Inspiradora, dirigida a estudiantes escolares entre 7° básico y 4° medio; Emprendedora STEM, para socias o dueñas de empresas emergentes de base tecnológica con menos de cinco años de funcionamiento; y Empresaria STEM, enfocada en liderazgos al mando de negocios consolidados y en fase de expansión.

"Esto no es solo para grandes empresarias que tengan ideas increíbles. Están invitadas ellas, pero también niñitas en el colegio o jóvenes que tienen ideas que van a lanzar ahora, que están empezando el emprendimiento y todavía no tienen ventas, igual pueden postular. Es una gran oportunidad de dar a conocer su emprendimiento y de inspirar a otras mujeres para que sigan sus mismos pasos", destacó Undurraga en Cooperativa.

Más allá de los galardones individuales, todas las postulantes pasan a integrar la Red InspiraTEC, una comunidad de colaboración e intercambio intergeneracional que ofrece capacitaciones en habilidades clave como elaboración de pitch, inteligencia artificial y acceso a financiamiento público.