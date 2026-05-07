Startup chilena lidera la gestión inteligente de recarga para vehículos eléctricos

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Sebastián Luque, CEO de Enerlink, detalló cómo su software facilita la administración de energía para el transporte cero emisiones. El sistema conecta surtidores a una red digitalizada.

La firma nacional, ya presente en seis países, busca resolver las dificultades técnicas al energizar máquinas. "Nos preocupamos de que solucionar esos problemas sea seguro, confiable y al menor costo posible", explicó el ejecutivo sobre el control de flotas.

Aunque la penetración local aún es incipiente, su adopción crece aceleradamente. Luque destacó las ventajas económicas para los usuarios, asegurando que esta tecnología "genera un ahorro importante del 60, 70, incluso 80 por ciento en el combustible".

Para consolidar este cambio ecológico, la infraestructura será vital en los próximos años. "Esa transición requiere que se haga una instalación gigantesca de cargadores, y la gran mayoría necesita plataformas para operar", concluyó el emprendedor chileno.