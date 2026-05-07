Startup chilena lidera la gestión inteligente de recarga para vehículos eléctricos
En otra edición de Esa es la idea, Sebastián Luque, CEO de Enerlink, abordó las soluciones tecnológicas para optimizar el consumo de la electromovilidad.
La plataforma permite a flotas y personas controlar sus surtidores mediante una aplicación, garantizando un proceso seguro y reduciendo costos operativos diarios.
"Esta transición es imparable y requiere instalar cientos de miles de cargadores que necesitan software para operar bien", enfatizó el ejecutivo.