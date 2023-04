Venta de ropa falsificada: La Polar se declaró víctima de fraude

La multitienda La Polar, denunciada a fines de 2022 por vender prendas falsificadas, dijo que -tras una investigación en Chile y Pakistán- pudo concluir que los documentos que acreditaban la originalidad de los productos son falsos.

Dicha indagatoria, impulsada por la misma empresa, "concluyó que los documentos que buscaban acreditar la originalidad de los productos son falsos, por lo que consecuencialmente La Polar no puede afirmar la originalidad de las prendas", precisa el Hecho Esencial dado a conocer este viernes.

Esta situación aparentemente involucró a tres contenedores, que representan al 0,16% del total de productos vendidos anualmente, y al 2,03% de los comercializados al año mediante la campaña "Super Marcas, Super Precios".

"Se detectaron situaciones puntuales en que la multitienda fue víctima de un fraude, debido a que la documentación de trazabilidad respecto de ciertos productos Under Armour, Adidas y Wrangler proporcionada por dos proveedores externos era falsa", explica en un comunicado.

Por estos casos, la compañía "presentará las querellas y las acciones judiciales indemnizatorias que correspondan en contra de los representantes de los proveedores Global Brands, KIKI Imports y demás personas que resulten responsables, por la falsificación de documentos, estafa y demás delitos que correspondan".

A la vez, La Polar asegura que actuó "con absoluta buena fe en todo el proceso de compra de dichos productos, asistida por la convicción de que los productos eran originales", y por tanto, "lamentamos que este hecho haya afectado la confianza y relación con nuestros clientes, debido al actuar fraudulento de ciertos proveedores".

ACUERDOS CON CIERTAS MARCAS Y AUTENTICIDAD DE OTROS PRODUCTOS

El comunicado de la empresa añade que llegó a un acuerdo con las empresas Under Armour, Inc., Forus S.A. y Adidas "para poner fin a las acciones civiles y penales entre las partes, alcanzando finiquitos amplios y que incluyen renuncias de acciones indemnizatorias por vulneración de propiedad industrial e intelectual".

"A la luz de los resultados de su investigación, reconoce que cometió un error al cuestionar la integridad corporativa de Under Armour, Inc. y Forus S.A, junto con Adidas. En razón de ello, La Polar se disculpa por el daño injusto que causó a Adidas, Forus S.A. y Under Armour, Inc. y a sus respectivos colaboradores, directores, ejecutivos y asesores legales", expresa la firma.

Finalmente, acota que la misma investigación confirmó "de manera fehaciente" la originalidad de los productos rotulados con las marcas Levi's, Kipling y Kendall + Kylie -que fueron objeto de querellas por parte de Aduanas-, "luego de contactarse directamente con aquellas compañías y sus representantes".

"En estos casos, se dispone de toda la información de respaldo respecto de prendas que fueron equivocadamente catalogadas como falsas, razón por la cual se entregarán dichos antecedentes a las autoridades pertinentes", destacó.

"NO PUEDEN SEGUIR ESTAFANDO LA CONFIANZA DE LAS PERSONAS", DICE PRESIDENTE DE COMISIÓN INVESTIGADORA

"Cientos de miles de consumidores han sido engañados. ¡Basta! Exigiremos que se persigan las responsabilidades y que se indemnice a la gente. No pueden seguir estafando la confianza de las personas", manifestó el diputado socialista Daniel Manouchehri, presidente de la comisión investigadora por el Caso La Polar.

La instancia parlamentaria anunció que sesionará este martes y citó al director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, y la directora nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Loreto Bresky, para aportar antecedentes a la instancia.