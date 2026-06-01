Chile consume casi 40% de su producción de palta hass

La palta es casi un patrimonio nacional, quizás de la mano del completo, y la producción de este fruto durante la temporada 2025-2026 en Chile mostró un crecimiento por sobre las proyecciones del sector.

Según la gremial Paltas de Chile, la palta hass "cerró con un volumen total de 265 mil toneladas", frente a las 240 mil del período anterior y estableciendo "el mejor registro en 15 años".

"Del total producido durante la temporada, 160.500 toneladas se destinaron a mercados internacionales, equivalentes al 61% de la cosecha", con Europa como principal destino (99.011 ton.), seguido América Latina (41.403,7 ton.) y Asia (16.026,6 ton.).

Así, de la producción de palta hass chilena, el 39% -104.500 toneladas- se consume en el país, "lo que confirma el rol central que sigue teniendo Chile como destino", valoró la organización empresarial, que cifra en 40 los mercados hasta donde se está exportando esta fruta.