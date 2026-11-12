¿Cómo puede la economía circular frenar las pérdidas hortícolas en la agricultura chilena?

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Elizabeth Faila, directora ejecutiva de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente (AEPA), abordó los desafíos de FIMAS 2026 (Feria y Foro Internacional de Medio Ambiente y Sostenibilidad) para frenar las pérdidas hortícolas mediante economía circular.

En la Región Metropolitana se pierde producción hortícola por criterios estéticos, impactando los rellenos sanitarios: "Solo el mercado mayorista Lo Valledor genera un promedio de 80 a 100 toneladas de residuos al día", detalló la ejecutiva sobre la merma.

Faila advirtió que el cambio climático ya impacta: "Esto no solo afecta a tu diario vivir, también está afectando a la horticultura, a la agricultura, y eso en la seguridad alimentaria". Así, FIMAS pretende "disminuir los residuos que generamos" e innovar.

El evento gratuito será el 18 y 19 de noviembre, previa inscripción web, con expertos internacionales, rueda de negocios y concursos. "Tenemos que trabajar en conjunto, tiene que trabajar la industria también", concluyó la representante, destacando la colaboración público-privada.