Trabajadores piden a Iansa revertir decisión de no comprar remolacha local la próxima temporada

El anuncio de la empresa Iansa de no comprar remolacha local para la temporada 2026-2027 puso en alerta a la industria remolachera, cuyos trabajadores piden revertir la decisión que golpea directamente a cuatro regiones del país: Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

La decisión fue interpretada por los trabajadores como el fin de la producción de la industria del azúcar con insumos en Chile.

José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabío), señaló que la situación es "lamentable, porque estamos ya 70 y tantos años sembrando remolacha en esta provincia. Biobío es donde partió la remolacha en Chile con la Iansa, y es una cuestión que ojalá la empresa pueda revertir en la próxima temporada".

"El argumento que dan es que justamente con el aumento de los costos, fundamentalmente los insumos y el petróleo, no tienen hoy día la capacidad de hacer contratación con los agricultores porque no da el precio que permita que este cultivo se financie, con estos costos que tiene hoy día el tema de los insumos. Pero esperamos que esta vez, con la nueva empresa que es dueña de Iansa, tengamos alguna cercanía en que esto ojalá el próximo año se revierta", planteó.

En concreto, la actividad genera unos 300 empleos directos y más de mil trabajos indirectos en las cuatro regiones del país. La mitad de las hectáreas, de un total de 7.000, actualmente está en Ñuble, y un 15% se encuentra en el Biobío.

El delegado presidencial del Ñuble, Diego Sepúlveda, señaló que "esta situación la estamos monitoreando, es algo que nos preocupa por los 250 agricultores que se van a ver afectados a contar del próximo año; pero recordar que durante este año la temporada está asegurada. Vamos a sostener reuniones con el ministro de Agricultura para ir viendo cómo avanzar en la reconversión de estos agricultores que se van a ver afectados por el anuncio de esta empresa privada".

En una línea similar, el seremi de Agricultura en el Biobío, Francisco Lagos, señaló que "se está analizando la situación, levantando la información, viendo la parte técnica. Está la cosecha de esta temporada está garantizada. Sin embargo, todos esperamos que esto se pueda revertir".