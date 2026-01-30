Minería en tensión: Sindicato de Mantoverde intensifica huelga y busca intervención presidencial

El Sindicato N°2 de la mina Mantoverde, en la Región de Atacama, comunicó que la nueva propuesta de Capstone Copper fue desestimada por una abrumadora mayoría y que, por ende, seguirán con la huelga que ya cumple 28 días.

De 93 socios que participaron en la votación interna (de un total de 641 habilitados), 90 votaron en contra y solo 3 a favor, siguiendo un llamado explícito de la dirigencia sindical a no aceptar el ofrecimiento.

En un comunicado, el sindicato afirmó que "la oferta entregada es claramente discriminatoria y afecta el principio de buena fe, ya que es notoriamente menor incluso a la presentada a sindicatos minoritarios hace pocos meses. En consecuencia, es falso que sea similar a la entregada a otros sindicatos y que se haga de buena fe, como intenta hacer aparecer la empresa."

Según consignó Emol, la oferta empresarial incluía un bono de término de conflicto de 15 millones de pesos, junto con un bono trimestral destinado a empleados del mismo estamento.

Sin embargo, el sindicato sostiene que estas condiciones no abordan las causas fundamentales del quiebre ni aseguran un trato justo para sus miembros.

Acusaciones de reemplazos ilegales y respaldo para la huelga

En medio de la prolongada movilización, el sindicato hizo público que la Dirección del Trabajo planea iniciar acciones judiciales contra la empresa por presuntas prácticas antisindicales.

La acusación se centra en la supuesta realización de reemplazos ilegales de trabajadores durante el periodo de huelga, una situación que, de confirmarse, podría agravar la posición legal de la compañía.

Pese a los desafíos que implica una huelga de casi un mes, los trabajadores recibieron recientemente el pago de un bono anual. Este ingreso adicional, según la dirigencia, les confiere la capacidad financiera para mantener la movilización por un periodo más extenso, fortaleciendo su posición negociadora.

El sindicato reiteró su llamado a Capstone Copper para reanudar el diálogo, con el objetivo de "acordar una solución justa y no discriminatoria para poner término a un conflicto que perjudica a los trabajadores, a los dueños de la empresa y a la región de Atacama, además de dañar la imagen país".

"Esta huelga solo tiene como justificación, desde sus inicios, el intento de la empresa de favorecer indebidamente a otros sindicatos", puntualizaron en el escrito.

Reunión con el Presidente Boric

Como parte de sus esfuerzos por destrabar el conflicto, representantes sindicales mantuvieron un encuentro en Copiapó con el Presidente Gabriel Boric, a quien expusieron un detallado informe sobre la situación.

En esta reunión, los dirigentes solicitaron la intervención de las autoridades gubernamentales para facilitar la reanudación de las conversaciones y propiciar un acuerdo que ponga fin a la disputa laboral en Mantoverde.