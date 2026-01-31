Tragedia de El Teniente: Fiscalía estima que ejecutivos de Codelco declararán entre marzo y abril

La Fiscalía estima que, entre los meses de marzo y abril, los altos ejecutivos de Codelco sean citados a declarar por el trágico accidente ocurrido en julio de 2025 en la división El Teniente, que tuvo como saldo seis mineros fallecidos.

El Ministerio Público investiga el caso como cuasidelito de homicidio e indaga si hubo negligencia en los protocolos de seguridad tras el derrumbe registrado al interior de la mina.

En este contexto, entre los imputados figura el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, a quien se le incautó su teléfono celular en octubre pasado.

El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, afirmó que "van bien avanzados" en el desarrollo de la investigación: "Durante estos días de enero, hemos tomado numerosas declaraciones, más de 30 conjuntamente entre el equipo especializado que está trabajando de la PDI y la Fiscalía".

"Vamos a continuar desarrollando próximamente un número importante de declaraciones. Calculamos que son más de 70 las que debemos abordar; por lo tanto, obviamente todavía nos resta bastante de este trabajo y han sido bastante provechosas la información que nos han ido aportando numerosos testigos", agregó.

Además, "efectivamente tenemos una planificación donde hemos dejado a aquellos ejecutivos (de Codelco) que tienen mayor rango dentro de la empresa para una etapa (de declaraciones) más próxima. En definitiva, seguramente (vendrán) entre marzo y abril", señaló Cubillos.