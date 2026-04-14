Codelco afirma que cuenta con provisión de ácido sulfúrico ante cese de exportaciones chinas

El presidente de Codelco, Máximo Pacheco, afirmó este martes que la cuprífera aseguró el abastecimiento de ácido sulfúrico para todas sus operaciones de 2026, previo a la decisión de China de cesar la exportación de este compuesto químico fundamental para las faenas mineras.

"Nosotros hemos comprado el ácido sulfúrico que necesitamos para el año 2026 de manera anticipada, hace dos o tres meses. Lo compramos a los precios antiguos y en cantidad suficiente para cubrir todas las necesidades que tiene Codelco", señaló el ejecutivo durante la World Copper Conference 2026, realizada en Santiago.

De acuerdo con Bloomberg, Chile importa cada año para su industria minera más de un millón de toneladas de ácido sulfúrico chino.

En la misma línea, Pacheco señaló que la gigante estatal cuenta con producción propia del insumo en sus principales fundiciones, por lo que tiene una posición más favorable que otros países frente a la coyuntura internacional.

"En esa materia, estamos tranquilos", añadió.

Suspensión china obedece a asegurar su abastecimiento interno

El gobierno chino anunció la suspensión de sus exportaciones de ácido sulfúrico a partir de mayo, decisión que golpea al mercado minero y que fue presentada como una medida para asegurar su abastecimiento interno durante la temporada agrícola.

Pacheco calificó la situación como "un tema mayor", debido a que "el ácido sulfúrico está en una situación de extraordinaria escasez y donde los precios han subido significativamente tres, cuatro y cinco veces, probablemente, lo que era histórico".

En el continente africano, detalló el presidente de Codelco, se presenta el mayor efecto de la escasez, especialmente en los países productores del metal rojo que dependen del insumo en cuestión para procesar minerales oxidados.

"África está siendo muy afectada en su producción de cobre porque, para poder hacer el proceso de lixiviación de los óxidos de cobre, necesitan ácido sulfúrico. Y hoy día o lo tienen con mucha dificultad o a precios extraordinariamente altos", subrayó.

El cobre, la principal exportación chilena, está exenta de tarifas en el marco de la guerra comercial impulsada por Trump en abril del año pasado, aunque como el resto del mundo, Chile está afectado por los llamados "aranceles recíprocos" del 10% impuestos por la Casa Blanca.

Codelco, que aglutina casi el 10% de la producción de cobre del mundo, es una de las decenas de compañías mineras que explotan el metal rojo en Chile, donde la minería supone casi 15% del PIB y donde se producen cerca de seis millones de toneladas de cobre anuales.

La estatal, nacionalizada en 1971 por el expresidente Salvador Allende (1970-1973), tiene una cartera de 40.000 millones de dólares y emplea a unas 62.000 personas de manera directa e indirecta.