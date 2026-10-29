Dominga: Greenpeace emplaza a Kast ante una eventual aprobación

Greenpeace pidió al Gobierno de José Antonio Kast garantizar la transparencia y probidad de las decisiones sobre el proyecto minero-portuario Dominga, ante una eventual sesión del Comité de Ministros para resolver solicitudes de invalidación que, según la organización, podrían abrir paso a su aprobación.

En una declaración firmada por su abogada Roxana Núñez, la entidad ambientalista advirtió que una resolución de esa naturaleza debe considerar tanto los cuestionamientos ambientales como los antecedentes sobre presuntas irregularidades vinculadas a la iniciativa de Andes Iron.

"Lo que está en juego no es solamente el futuro de un proyecto minero, sino también la probidad, la transparencia y la credibilidad de las instituciones del Estado", sostuvo.

El pronunciamiento se produce después de que Andes Iron anunciara el retiro de sus recursos ante la Corte Suprema. La empresa explicó a Cooperativa que la decisión respondía a un cambio de estrategia para buscar un nuevo pronunciamiento del Comité de Ministros por la vía administrativa.

Cuestionamientos por pagos a asesores

La declaración de Greenpeace alude a una investigación de Mongabay Latam sobre pagos de Andes Iron a abogados, asesores y exautoridades, entre ellos personas investigadas por presuntos hechos de corrupción.

El reportaje, basado en documentación interna de la compañía y consultas a los involucrados, identificó vínculos remunerados con figuras del ámbito político y judicial. También recogió respuestas de la empresa y de algunos asesores, quienes describieron sus servicios como labores jurídicas y profesionales.

Para Greenpeace, estos antecedentes hacen necesario reforzar las garantías del procedimiento antes de adoptar una decisión.

"El Ejecutivo tiene la obligación de garantizar que ninguna influencia indebida intervenga en las decisiones sobre Dominga", afirmó Núñez.

La abogada advirtió que apresurar una resolución sin despejar las dudas sobre la integridad del proceso generaría un cuestionamiento que alcanzaría también a la responsabilidad política del Gobierno.

Exigen explicar cómo se resolvieron las objeciones

Greenpeace recordó los tres rechazos que ha enfrentado el proyecto y sostuvo que persisten las deficiencias de su evaluación ambiental y los riesgos para el archipiélago de Humboldt.

En enero de 2025, el Comité de Ministros volvió a rechazar Dominga por la exclusión de observaciones sobre biodiversidad y las insuficiencias de sus planes de contingencia y emergencia.

"Los argumentos científicos que fundamentaron sus rechazos no han desaparecido porque haya cambiado el gobierno", señaló Núñez.

La organización planteó que, si el Comité decide revertir el rechazo, sus integrantes deberán explicar qué antecedentes nuevos justifican esa determinación, cómo se subsanaron las deficiencias ambientales y qué garantías de independencia respaldan el procedimiento.

Asimismo, extendió esa exigencia al Presidente y al conjunto del Ejecutivo: "Cuando existen investigaciones por presunta corrupción vinculadas a un proyecto de esta envergadura, no basta con cumplir las formalidades administrativas: se requieren garantías efectivas de transparencia, independencia y apego a la ley".

"La ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones y a conocer los fundamentos de cualquier decisión que pueda revertir el rechazo de Dominga", sostuvo la abogada.