Masiva delegación nacional participará en convención minera en Canadá

La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó este miércoles el gran contingente nacional que participará en la convención minera de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), que se llevará a cabo en Toronto.

La autoridad detalló que "esta es una alianza público-privada, así como también una articulación del Estado de Chile, de manera de presentarnos como industria minera, como una industria robusta en esta feria que concita la atención del mundo".

"Esta es una feria tradicional, comienza el primer domingo de marzo de cada año y en este caso en particular, la delegación chilena está integrada por más de 300 personas, que buscamos posicionar a Chile no solo en materia de inversión, sino que además llevamos a proveedores para que se puedan conectar con el mundo", agregó.