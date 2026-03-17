Minera Escondida: Proyecto por 5.000 millones de dólares ingresó a evaluación ambiental

Una inversión de 5.000 millones de dólares busca concretar Minera Escondida, luego de ingresar su proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental, en lo que se perfila como la iniciativa más relevante dentro de su plan de expansión en la Región de Antofagasta.

El ingreso se concretó durante las últimas horas y marca el primer gran proyecto de este tipo en la actual administración del Presidente José Antonio Kast, que ha comprometido acelerar los procesos sin dejar de cumplir la normativa vigente.

Desde la zona, el Mandatario destacó "las oportunidades de desarrollo para comunas como Antofagasta, Sierra Gorda, Tocopilla y Mejillones", subrayando "el potencial de crecimiento para la región".

Durante la jornada, además, sostuvo reuniones con autoridades locales, incluida la delegada regional y el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, quien valoró el enfoque del nuevo gobierno.

"La gente está muy deseosa, quiere que las cosas cambien (...) una señal importante es que el Gobierno diga que va a tener mano dura y que la ley es pareja para todos", afirmó el jefe comunal.

Sin embargo, no todas las autoridades participaron de estas instancias. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, cuestionó no haber sido invitado al encuentro con el Presidente.

"Si el Presidente hace un llamado a la unidad nacional, tiene que escucharse a sí mismo (...) los gobiernos regionales tienen que ser parte de estos procesos", sostuvo.

La visita del Mandatario a la zona concluyó con actividades en terreno y un punto de prensa en el aeropuerto, donde abordará otros temas de la agenda nacional.