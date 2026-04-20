Pacheco encabezará su última junta de accionistas como líder del directorio de Codelco

La Junta Anual de Accionistas de Codelco 2026 que se realizará este lunes será la última encabezada por el actual presidente del directorio de la empresa estatal, Máximo Pacheco, en medio de cuestionamientos sobre su gestión.

Pacheco ostentará de su cargo hasta el 25 de mayo, y su salida también podría significar una eventual partida de "Novandino Litio", sociedad formada entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama.

La gestión de Pacheco fue cuestionada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien aseguró en una sesión en la Comisión de Minería del Senado que "vamos a hacer una revisión profunda para mejorar los estándares de Codelco". Anteriormente, aseguró que la situación de la empresa es "bien compleja" y que una parte de las ganancias de la Corporación viene del litio y no del cobre.

El diputado Cristián Tapia (bancada PPD), presidente de la Comisión de Minería de la Cámara, planteó respecto a la instancia de esta tarde que espera que "traiga réditos positivos. Primero, es establecer qué es lo que ha sucedido con Codelco los últimos cuatro años, que a vista de todo el mundo ha sido una gestión realmente pésima en todo contexto".

Asimismo pidió "que se transparente lo que ha pasado con la remodelación del edificio de Codelco en Santiago; que se transparenten los proyectos que han duplicado y triplicado su inversión; que se transparente la relación con la subcontratación, que es bastante importante; y en definitiva, qué se pretende con un Codelco a futuro".

Por parte del Gobierno, serán parte de la junta de accionistas el biministro Mas y el titular de Hacienda, Jorge Quiroz.