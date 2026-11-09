Antofagasta en alerta: paralizan faenas pesqueras tras ola de ataques de lobos marinos

Una grave situación de seguridad mantiene paralizadas las faenas extractivas en el borde costero de Antofagasta, luego de registrarse al menos 23 ataques de lobos marinos contra buzos y pescadores artesanales: 15 en la caleta Coloso y ocho en el terminal pesquero.

Los trabajadores denuncian que los animales han adoptado conductas agresivas, poniendo en riesgo la integridad de quienes desarrollan actividades en el mar e incluso de los bañistas.

Alex Coss, representante del sector afectado, señaló que la situación ha impedido que los trabajadores salgan a faenar. "Los buzos y las embarcaciones estamos todos afectados. Nadie quiere salir a trabajar por el daño que está ocurriendo con los buzos", relató.

Miguel Sandoval, pescador de la zona, advirtió que "ahora el problema es que esos lobos se metan a los balnearios", agregando que los animales "ya no pasan por el lado; ahora están atacando".

Uno de los afectados relató que "el día sábado, trabajando en el sector balneario, fui atacado por un lobo marino. El animal no intentó quitarme ningún producto de las manos; solamente ataca por atacar".

"Hago un llamado a la autoridad a tomar cartas en el asunto, ya que, ni Dios lo quiera, pueden cobrar la vida de un buzo", sostuvo.

"Lobos cebados"

Desde la Corporación Tampo, su vicepresidente, Carlos Guerra, explicó que este comportamiento podría estar relacionado con los denominados "lobos cebados", ejemplares que modifican sus conductas al acostumbrarse a recibir alimentos de las personas.

"El lobo marino no es amigo del ser humano. El lobo marino ve al ser humano como enemigo, como competidor o como alguien que le suministra algo, alimento en este caso", explicó.

En ese sentido, advirtió que alimentar a estos animales puede generar conductas agresivas para conseguir comida. "Esta conducta errada de las personas de darles alimento a los lobos los transforma en lobos cebados. Es más 'fácil' para él quitarle el pescado al ser humano o seguirlo y sacarle los peces de las redes", indicó.

Frente a la emergencia y la paralización de las flotas, la directora regional de Sernapesca, Pilar Irribarren, llamó a la prudencia y al autocuidado, mientras continúan las coordinaciones con los organismos competentes para abordar la situación.