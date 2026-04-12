Denuncian a pesquera china por faenas ilegales en aguas chilenas detectadas por satélite

La empresa china Rongcheng City Rongyuan Fishery Co Ltd. fue denunciada por presunta pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Chile, captada con imágenes satelitales.

La ONG FIMA presentó ante la Corte de Apelaciones de Iquique una acción judicial en contra de la empresa, titular del buque Lu Rong Yuan Yu 667, por la presunta realización de faenas de pesca en aguas jurisdiccionales chilenas.

De acuerdo a los antecedentes, la embarcación ingresó a la ZEE en la Región de Tarapacá durante la madrugada del 1 de octubre de 2025, permaneciendo al menos 47 minutos en su interior y recorriendo cerca de 584 metros dentro del área, actividad prohibida para naves extranjeras.

El caso abre un nuevo escenario para la fiscalización pesquera en Chile, donde la persecución de flotas extranjeras ha sido históricamente limitada y enfrenta dificultades operativas en alta mar.

La denuncia fue sustentada en tres fuentes técnicas independientes: Imágenes satelitales VIIRS de la NASA detectaron sistemas de iluminación de alta potencia encendidos mientras el buque se acercaba a la zona, una señal característica de la pesca de calamar; datos de posicionamiento AIS de la propia embarcación, que registraron velocidades inferiores a un nudo dentro de la zona, parámetro que Sernapesca utiliza como indicador de maniobras de pesca, y la operación ocurrió en la noche, condición típica del funcionamiento de flotas poteras en el Pacífico Sudoriental.

El especialista en pesca ilegal, Milko Schvartzman, precisó que los satélites "detectan la luz y el calor emitido por los buques, equivalentes a una fotografía nocturna desde el espacio".

Se utilizaron imágenes satelitales de VIIRS de la Nasa y datos de posicionamiento AIS de la propia embarcación (Fuente: ONG FIMA)

Presunta intencionalidad

La denuncia apunta a la intencionalidad del ingreso del buque, ya que, el mismo registró durante 2025 operaciones frente a la ZEE de Perú y Argentina, manteniendo distancias de seguridad, lo que se sugiere que la tripulación conocía con precisión los límites marítimos.

Asimismo, Sernapesca confirmó que la nave no cuenta con permisos ni registros para operar en territorio nacional.

Las sanciones por este tipo de infracción, según la legislación vigente, van desde 60 a 400 UTM por tonelada de registro grueso. Considerando que el buque alcanza las 1.531 toneladas, podría enfrentar multas de alto monto, además del eventual comiso de especies y artes de pesca.

"La pesca ilegal amenaza fuertemente los océanos, no solo por la depredación del recurso, sino también por la contaminación y delitos asociados como la trata de personas", señaló la abogada Antonia Berríos, coordinadora general de ONG FIMA.

Desde la organización, advierten que el caso se enmarca en un fenómeno de mayor escala. De acuerdo a cifras de Sernapesca, la pesca ilegal en Chile alcanza las 324.000 toneladas anuales, equivalentes a alrededor de 397 millones de dólares (aproximadamente 354 mil millones de pesos chilenos); mientras que, a nivel global, Naciones Unidas estima pérdidas de entre 10.000 y 23.000 millones de dólares.

La acción contra la embarcación china es el primer resultado concreto en el país del proyecto Legal Ocean Watch (LOW), iniciativa regional que utiliza tecnología satelital para monitorear flotas pesqueras y construir evidencia para acciones judiciales frente a la pesca ilegal.