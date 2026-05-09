Desafíos de la industria y debate por ley lafkenche marcaron el Salmón Summit 2026

La tercera edición del Salmón Summit 2026, realizada en el Teatro del Lago de Frutillar (Región de Los Lagos), contó la participación de autoridades y los principales actores de la industria, cuyo foco estuvo marcado por los desafíos de la industria salmonera en Chile y el debate por la ley lafkenche.

La economista María de los Ángeles Pérez, reconocida por su trayectoria en Silicon Valley, destacó el enorme potencial que tiene el país en la producción de proteínas marinas, especialmente por el crecimiento de la demanda alimentaria mundial.

"Lo que hice fue mirar tres factores: cuál es la oportunidad que tiene Chile en esta industria; si es que tenemos los factores habilitantes y cuál debería ser nuestra estrategia. Cuando uno mira la oportunidad, es gigante. Hay un 70% más de necesidad de consumo de proteína en el mundo y si uno mira la producción de proteína, solo el 6% viene del mar", destacó.

"También me puse a mirar qué tan sustentable es la producción de proteína en el mar, y es mucho más sustentable que la producción de proteína en la tierra. Chile tiene 40 años de historia y un conocimiento gigante en la industria", agregó la experta.

Discusión por ley lafkenche

El debate sobre posibles modificaciones a la ley lafkenche fue otro de los temas que marcó la agenda del evento. Patricio Melero, presidente de Salmón Chile, planteó la necesidad de compatibilizar la protección ambiental, las áreas de conservación y el desarrollo productivo.

"Eso se puede enfrentar de buena forma, con respeto a la presencia de los pueblos consuetudinarios, determinar si existió o no; porque lo que hoy vemos es una desproporción de peticiones que van mucho más allá de lo que realmente los territorios y los lugares señalan. Fue una ley bien inspirada en su inicio, pero se desnaturalizó en su aplicación", fustigó.

El encuentro también contó con la participación del Presidente José Antonio Kast y los principales actores del sector acuícola, que se comprometieron a establecer una hoja de ruta de inversión y crecimiento, con el objetivo de transformar definitivamente a Chile en una potencia en la industria.