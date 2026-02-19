ONG denuncia sobreexplotación en la pesca de jibia y alerta impacto en Chile

La Environmental Justice Foundation (EJF), organización internacional dedicada a la defensa del medioambiente, denunció en un informe la sobreexplotación de la jibia atribuida a vacíos en la normativa y a deficiencias en la fiscalización.

La investigación documenta fallas en la regulación y en la transparencia de una flota de 528 buques que operó en 2024 en el área de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, el doble que en 2014, y responsable del 98,7% de la actividad pesquera en el Pacífico Sudeste.

Chile es uno de los principales actores en la pesca de jibia en la zona. Solo en 2023, la flota artesanal desembarcó más de 105 mil toneladas del molusco. La tendencia se mantuvo en 2024, con un crecimiento del 56%, lo que se tradujo en cerca de 147 mil millones de pesos.

El informe también alerta sobre el rol de Chile en el sistema de control portuario y cómo ello podría poner en riesgo la sostenibilidad económica de la actividad. "Tras el endurecimiento de las exigencias de acceso a puertos en Perú -que derivó en una ausencia de recaladas de buques chinos durante 2025-, las recaladas de estas naves en puertos chilenos aumentaron de manera significativa, pasando de menos de diez en 2024 a cerca de 180 en 2025", advierte el documento.

Según la EJF, la sobreexplotación en alta mar puede neutralizar las medidas de conservación internas, con impactos directos en los ingresos, el empleo y la estabilidad de miles de familias dedicadas a la pesca artesanal.

Steve Trent, director ejecutivo y fundador de la EJF, afirmó que "la flota industrial china de pesca de calamar en el Pacífico Sudeste está operando más allá de una supervisión efectiva" e insistió en que "la transparencia en las pesquerías industriales ya no puede ser opcional; es la base de un océano seguro y sostenible".

Testimonios

De acuerdo con el informe, la EJF entrevistó a dos tripulantes indonesios que aseguraron haber sido testigos -e incluso participantes- de prácticas de pesca ilegal en aguas chilenas entre 2023 y 2025.

Ambos denunciaron que la embarcación operó dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Chile sin autorización. El tripulante "A" detalló que, pese a existir límites para operar en el país, el buque ingresó en una zona prohibida durante la madrugada y "capturó muchos calamares" hasta aproximadamente las 5:00, cuando el capitán ordenó detener las faenas.

En tanto, el tripulante "B" describió comportamientos sospechosos al trabajar en áreas no autorizadas, como apagar las luces, aislarse de otras embarcaciones y la actitud nerviosa tanto de la tripulación como del capitán. "El buque ingresaba a las aguas de distintos países. Por ejemplo, nuestro permiso para estar en Chile era para junio, pero pescamos en julio. Nuestro permiso en Chile era válido de octubre a noviembre, pero en noviembre ya estábamos en Ecuador", relató.