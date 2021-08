Chile Vamos se alineó y senadores votarán contra el cuarto retiro de los fondos previsionales

El proyecto de un cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales se discutirá este miércoles en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, sin embargo, ya se vislumbra desde Chile Vamos un rechazo transversal a esta iniciativa.

Se cuadraron y los senadores oficialistas que anteriormente habían aprobado los retiros decidieron darle un portazo a esta iniciativa argumentando, principalmente, la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

"No estoy de nuevo para esta nueva jugarreta de la oposición y de la izquierda: hoy el cuarto retiro, mañana el quinto, pasado mañana el sexto. Le exigimos al Gobierno un Ingreso Familiar de Emergencia y vino con 'yapa'", señaló el senador Iván Moreira (UDI).

Su par José Durana también se mostró contrario a "todos los retiros que se le quiere ocurrir de manera parcial", mientras que el senador David Sandoval, también UDI, indicó que tras la extensión del IFE "hasta el mes de diciembre, hoy día, dada esta condición, no veo ninguna viabilidad de apoyar un nuevo retiro".

También desde Chile Vamos, pero desde Renovación Nacional, el senador Juan Castro recalcó que "no tiene ninguna justificación el cuarto retiro, solamente le hace daño a las futuras pensiones. Es un tema que conversamos en el Comité de Senadores y la verdad que la postura fue bastante unánime. No aprobar este cuarto retiro porque no tiene ninguna justificación. Creo que no tiene ninguna posibilidad de avanzar".

GOBIERNO FOMENTA EL IFE LABORAL

Hasta la fecha, ya se han inscrito 134 mil personas para recibir el IFE laboral, que a partir de septiembre se entregará directamente a los trabajadores que encuentren un empleo formal durante el 2021 y que no exceda el millón de pesos de renta.

"Invitar a las trabajadoras y a los trabajadores a aprovechar la ayuda del Gobierno a través del IFE laboral, de manera tal que durante los próximos cuatro meses puedan ver incrementado el salario con la ayuda del Estado", dijo el ministro del Trabajo, Patricio Melero.

Añadiendo que este beneficio estatal "les permite incrementar en forma muy importante su ingreso y transitar gradual pero sostenidamente a una economía autosustentada por el trabajo".