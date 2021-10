Cuarto retiro: Diputados presionan al Senado para que se vote antes de las elecciones

Algunos diputados presionaron al Senado con el fin de que pongan urgencia al proyecto de cuarto retiro del 10%, y acusan que algunos legisladores estancan el proyecto para evitar que se vote antes de las elecciones del 21 de noviembre.

El diputado Marcos Ilabaca (PS) manifestó estar preocupado "respecto a lo que sucede hoy día respecto a la tramitación del cuarto retiro, sé que la próxima semana se hace muy difícil que el Senado lo pueda ver prodcuto de algunos problemas internos".

"He conversado con la presidenta del Senado pidiéndole y haciéndole ver lo que día a día gente de toda la Región de Los Ríos y del país me manifiestan con mucha fuerza: ojalá sea puesto en tabla prontamente y sea votado rápidamente, porque los vecinos no pueden seguir esperando", agregó Ilabaca.

¿VOTOS ANTE NOTARIO?

El diputado Eduardo Durán (RN) propuso que los senadores firmen una carta notarial para transparentar los votos y resolver las dudas en torno a sus posiciones antes de los sufragios legislativos.

"Tenemos claro que hay una operación del Senado para postergar la votación del cuarto retiro del 10%. Le pido a los senadores que, para evitar suspicacias, firmen una carta notarial o hagan un compromiso público transparentando su votación antes de la elección del 21 de noviembre. Con eso se terminan las dudas y la gente sabrá si están o no de acuerdo con el retiro de los fondos", enfatizó.

La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), indicó que la iniciativa podría votarse este próximo martes 9 de noviembre.

"El martes tenemos reunión de comité para lograr un acuerdo respecto de proyectos de la tabla de la próxima semana. Esta semana está cerrada la tabla, y salvo que ocurriera algún milagro, creo que vamos a poder solo lo que ya está consensuado", indicó la senadora.

"Yo creo que debiéramos votarlo el martes subsiguiente (9 de noviembre)", aseguró Rincón, fustigando la idea de Durán: "No entiendo esa forma de hacer política, creo que cae en lo más bajo de lo bajo y, la verdad, no me extraña de quien viente".