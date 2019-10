CUT toma distancia ante propuesta de retirar los fondos de pensiones

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, tildó de populista la indicación que había presentado la bancada DC para permitir retirar los fondos de pensiones en casos excepcionales.

La propuesta, que fue rechazada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, apuntaba a poder retirar los fondos de pensiones al momento de jubilar si el trabajador mantenía un préstamo por vivienda cuyo avalúo fiscal no superara las 4.500 UF.

Tomando distancia de la iniciativa, Figueroa expuso que "nos preocupa la indicación que fuera presentada al proyecto de ley por parte de algunos parlamentarios que permitiría, en casos excepcionales, hacer el retiro de fondos. Si alguien quiere actuar con populismo, bueno, ahí tiene la prueba más fehaciente".

"El debate -añadió- tiene que ser serio y responsable. Lo cierto es que en materia de pensiones, el sistema de AFP no garantiza pensiones justas, ese es el debate de fondo".

La dirigente de la multigremial manifestó que "el debate no es si los trabajadores pueden o no pueden sacar los fondos, el debate es si vamos a tener o no vamos a tener un sistema de seguridad social y el sistema de seguridad social lo que tiene que garantizar no es la libertad de los trabajadores de poder sacar los fondos".

Este miércoles el Tribunal Constitucional acogió un segundo requerimiento, presentado por una funcionaria de la salud de Punta Arenas, que pide retirar sus fondos de pensiones, sumándose al caso de una profesora jubilada de Antofagasta, quien abrió el debate.