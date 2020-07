19:35 - | "Hay malas pensiones y hay que apurar un proyecto de pensiones, pero no podemos decirle a la gente que sacando el 10 por ciento vamos a tener mejores pensiones", agregó

19:34 - | Ex presidente del Banco Central: El apoyo popular al retiro del 10 por ciento es porque hay malas pensiones #CooperativaEnCasa

19:31 - | De Gregorio asegura que la planificación debe considerar preparación para el peor escenario y no ir sobre la marcha #CooperativaEnCasa

19:29 - | José De Gregorio, ex presidente del Banco Central, apunta a la mala planificación del Gobierno ante la pandemia #CooperativaEnCasa

19:26 - | José De Gregorio, ex presidente del Banco Central: Si hay liderazgo, estas cosas no deberían ocurrir #CooperativaEnCasa

19:24 - | José De Gregorio, ex presidente del Banco Central, ante anuncios del Gobierno: Lo importante es discutir con amplitud de mente y poner los números #CooperativaEnCasa

19:24 - | De Gregorio y retiro de pensiones: Esto es una cosa que no todos lo pueden hacer

19:18 - | José De Gregorio, ex presidente del Banco Central, y propuesta del Gobierno: El problema es que no se hizo un plan global (...) No hicimos el plan completo #CooperativaEnCasa