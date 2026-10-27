Exministro de Justicia: Rabat tiene que asumir la responsabilidad del daño que causó

Jaime Gajardo (PC), quien fuera ministro de Justicia durante la Administración Boric, remarcó en Cooperativa que el actual titular de esa cartera, Fernando Rabat, "tiene que asumir la responsabilidad del daño" causado a las víctimas al rebajar condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales.

El abogado remarcó en Lo que Queda del Día que, previo a las criticadas gestiones de Rabat, "cada vez que llegaba una solicitud de rebaja de condena de una persona que había sido condenada por cometer un crimen de índole sexual en contra de un niño, niña o adolescente, los ministros de Justicia la rechazábamos, y si es que ese criminal presentaba un recurso de amparo, defendíamos la posición del Ministerio en las cortes".

"Eso permitió que la jurisprudencia fuera cambiando, y nos hemos enterado -porque no teníamos todos esos antecedentes- de que la Corte Suprema ya hizo un cambio jurisprudencial cuando el ministro Rabat tomó la decisión de cambiar el criterio que habían aplicado, de manera muy estricta, los ministros de Justicia del Presidente Piñera y del Presidente Boric", alertó.

Dicho esto, Gajardo admitió desconocer el impacto a largo plazo del escándalo, por cuanto "lo que ha hecho el ministro Rabat es dinamitar una postura que ha tenido históricamente el Ministerio de Justicia en un tema tan importante como es la ejecución penal".

"Ahora, vemos sus efectos en particular en materia de rebajas de condenas, pero la defensa que (la autoridad) ha asumido para tratar de ocultar el grave error ético, político y jurídico que cometió, lamentablemente, tendrá impacto en prácticamente todas las materias vinculadas con la ejecución penal que ve la cartera: libertades condicionales, permisos, salidas dominicales y, por cierto, rebajas de condenas", profundizó.

De hecho, "no tengo dudas de que los abogados de estos criminales van a utilizar las propias palabras del ministro de Justicia en estrado para defender a estos criminales. Eso me parece inaudito. Por lo mismo, el ministro (Hernán) Larraín del Presidente Piñera ha tenido una postura muy valiente, y todos los ministros de Justicia del Presidente Boric también la mantuvimos: no dar ningún espacio para que esta ley se interprete en beneficio de los criminales".

"Una desidia realmente espantosa"

"Hay que decirlo con todas sus letras: el Gobierno acogió los argumentos de los recursos de amparo presentados por los abogados defensores de los delincuentes, de los criminales que abusaron y violaron a los niños. Eso es gravísimo, y lamentablemente, a pesar de que el Presidente de la República ha dicho que este es un error grave, no puede ser que, en ese caso, no haya consecuencias ni responsables", determinó.

El exsecretario de Estado opinó que "eso es precisamente lo que está pidiendo el país entero: que alguien asuma esta responsabilidad. No puede ser que un error de esta magnitud, que mina criterios del Ministerio de Justicia de muchos gobiernos hacia atrás, no tenga ningún responsable. Eso me parece escandaloso".

Gajardo precisó que tanto el ministro Rabat como el subsecretario de Justicia, Luis Silva, "son los que tienen que asumir la responsabilidad del daño que le causaron a las familias de las víctimas, y a las víctimas mismas. Imagina lo que es para una víctima de un delito de este tipo saber que sus victimarios están libres".

Jaime Gajardo afirmó que tanto Fernando Rabat como el subsecretario Luis Silva deben asumir la responsabilidad política de este "error grave". (Foto: ATON)

Por lo demás, observó que "el ministro Rabat dijo en televisión el domingo que no había tenido tiempo para saber si los criminales se encontraban en libertad o no. ¿Qué puede ser más importante que saber si la decisión que él tomó implicó que estas 56 personas estuvieran libres o no? Recién hoy el vocero de Gobierno (Gonzalo Arenas) señaló que todos están en libertad", y a su juicio, el no haberse cerciorado de aquel dato a tiempo demuestra "una desidia realmente espantosa".

Asimismo, consideró grave que "el ministro recién actuó cuando salió el reportaje periodístico" denunciando las rebajas de condenas, y "no le advirtió a la ciudadanía de lo que estaba haciendo, sino que se vio sorprendido. Es decir, si el reportaje no hubiera salido, el país no se habría enterado de lo que estaba haciendo, y quizás no tendríamos 56 (sujetos en libertad), sino que tendríamos más. Y lamentablemente, todavía no tenemos certeza de que sean solo 56".

"Entonces, no es efectivo que él (Rabat) venga a resolver el problema: él creó un problema y está tratando de culpar a administraciones anteriores y a la Corte Suprema de ello", sentenció Gajardo.

"El Gobierno de Kast está en deuda con las víctimas, no el Estado"

Al cierre, el exministro de Boric volvió a cuestionar la respuesta comunicacional de La Moneda en este caso: "En estos seis días, el ministro y el Gobierno nos han dado explicaciones de todo tipo: el vocero dijo que estos procedimientos eran 'impecables', usó ese adjetivo; defendieron estos procedimientos hasta el día de ayer, y tuvo que ser el Presidente de la República, en cadena nacional, quien dijo que esto era un error grave".

No obstante, rechazó que el mea culpa de José Antonio Kast se centrara en la idea de que "el Estado de Chile está en deuda con las víctimas (de abuso)", y hablando directamente al Mandatario, Gajardo subrayó: "Eso no es así, Presidente: quien está en deuda con las víctimas es su Gobierno".

De hecho, el extitular confesó estar "enojado" por al actuar del Ejecutivo, aunque se excusó señalando que "este tema es para estar enojado".