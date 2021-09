Economistas siguen en picada contra el cuarto retiro: Se ha perdido el foco, acusan

Los economistas continúan su cuestionamiento al proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos previsionales, y acusan que ya no se justifica debido a que las ayudas estatales, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal, cubren las necesidades de las personas.

En conversación con "Ahora es Hora" de Cooperativa, el ex tesorero general de la República, Hernán Frigolett, criticó la iniciativa del retiro de los fondos de las AFP y explicó que "la economía se está reactivando, la pandemia está mejor controlada, y eso está haciendo que las actividades presenciales también se están reactivando y, con ellas, el empleo, los ingresos autónomos para los hogares".

Agregando que "tenemos un IFE, que es prácticamente universal, con montos por hogar que prácticamente triplican los que se habían entregado anteriormente, y se expandió y la gente tiene la seguridad de que hasta noviembre le van a pagar el último IFE, entonces tenemos un periodo hacia adelante bastante cubierto".

En la misma línea, el economista Alejandro Alarcón ejemplificó acerca de los retiros: "cuando tu te tomas un remedio y no está bien calibrado los efectos secundarios, el remedio te causa un efecto transitorio y después te puede matar, entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo aquí, porque se ha perdido el foco, aquí la discusión era cómo hacemos para tener mejores pensiones", sostuvo.

"No puede ser que la clase política se haya tomado 15 años para mejorar la calidad de las pensiones, y ahora estemos discutiendo sobre cómo pagamos las cuotas, sobre cómo paramos la olla", lamentó.

Este proyecto se verá este miércoles en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde será discutido en particular.

ILABACA: NOS INTERESA QUE EL PROYECTO SE APRUEBE

Por su parte, el diputado Marcos Ilabaca (PS), presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, se abrió a la posibilidad de llegar a consensos, luego que el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, indicó que buscará presentar indicaciones a esta iniciativa.

"Nos interesa que el proyecto se apruebe, y si eso implica hacer algunas concesiones, estoy absolutamente disponible. En ningún caso puedo estar de acuerdo con este nivel de presiones que nunca antes nos había tocado vivir, cuando llegas a niveles de amenazas, de quitar respaldos, es no entender el rol de los parlamentarios y no entender de que una autoridad no representa a una u otra persona, a uno u otro sector económico, sino que representa a la ciudadanía de sus respectivos distritos", señaló.