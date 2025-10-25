Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.4°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Economía | Sistema previsional | AFP

Jouannet: Es absolutamente un mito que Jeannette Jara haya liderado la reforma previsional

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Quien sacó adelante la iniciativa fue (el exministro de Hacienda, Mario) Marcel; él tuvo la autoridad política en esa época", afirmó en Cooperativa el timonel de Amarillos.

Además, en su calidad de diputado -aseguró-, "nunca dialogó" con la exministra del Trabajo; caso contrario al trabajo lo que hizo el otrora jefe de la billetera fiscal.

Jouannet: Es absolutamente un mito que Jeannette Jara haya liderado la reforma previsional
 ATON

Finalmente, Jouannet recordó que en la reforma previsional también jugaron un rol importante los partidos de oposición: "Éramos nosotros los que teníamos los votos para sacar esto adelante", sostuvo.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El diputado y timonel de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, afirmó en Cooperativa que es "absolutamente un mito" que la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, haya liderado en el Congreso -mientras era ministra del Trabajo- la tramitación y posterior aprobación de la histórica reforma de pensiones.

"Recuerdo que Jara andaba acá en La Araucanía planteando eso (la iniciativa) y haciendo una precampaña justo cuando asesinaron a unos trabajadores en un bus (de una empresa) forestal. Y yo le dije 'váyase a trabajar y a sacar adelante esta reforma en vez de andar haciendo una precampaña'", dijo el parlamentario en El Diario de Cooperativa.

En vez de la otrora titular del Trabajo, "el que sacó la reforma adelante fue el exministro (de Hacienda, Mario) Marcel. Él tuvo la autoridad política en esa época. Cuando se metió en la iniciativa, ahí empezó a avanzar y ahí empezó a dialogar mucho con nosotros", aseguró Jouannet.

"Soy un diputado -y es cierto que represento un partido pequeño-, pero yo nunca dialogué con Jeannette Jara para sacar la reforma adelante. Quien estuvo en la votación y quien fue a conversar conmigo, en un lobby político que se debe hacer, fue el ministro Marcel. Así que eso es lo primero que hay que desmitificar", expresó el timonel de Amarillos.

Finalmente, recordó que en la reforma previsional también jugaron un rol importante los partidos de oposición: "Éramos nosotros los que teníamos los votos para sacar esto adelante. Sin los votos de la oposición esto no pasaba. Teníamos la mayoría en ambas cámaras para sacarlo", indicó.

"(Así que) Jeannette Jara no fue la que lideró la reforma. No, eso me parece un poquito presuntuoso", remató después el diputado.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada