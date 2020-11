"No tengo dudas": Senador PS asegura que están los votos para retiro del 10%

El senador Rabindranath Quinteros (PS) aseguró este sábado a Cooperativa que están los votos necesarios para aprobar la próxima semana el proyecto de Pamela Jiles (PH) que permite el segundo retiro del 10 por ciento de las AFP en el Senado, pese a la propuesta que presentó el Gobierno.

"Creo que van a estar los votos, no tengo duda. Por lo menos hay 24 votos de la oposición, y yo confío en que los senadores que han comprometido su votación públicamente, lo cumplan ese día", detalló en diálogo con El Diario de Cooperativa.

El parlamentario aseguró que "tengo confianza que el proyecto que viene de la Cámara de Diputados se va a aprobar", ya que "la gente está esperanzada, está expectante, cuál va a ser su reacción, si van a cumplir o no van a cumplir con su palabra".

Mientras que, sobre la propuesta del Gobierno, Quinteros indicó que se trata de "manotazos de ahogado", dado que fue presentado a última hora y que es considerado por muchos parlamentarios como "insuficiente".

"Este es un proyecto que a última hora preparó el Gobierno para tratar de frenar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, el que 130 diputados lo aprobaron, y eso significa que fue aprobado también por parlamentarios de la coalición de Gobierno", puntualizó.

Además, acusó que el Ejecutivo busca "un autopréstamo" en su proyecto, por lo que ve difícil que realice las indicaciones que los mismos senadores de Chile Vamos le han solicitado para poder aprobarlo.

En el Congreso ya se habla de un "super miércoles" sobre el retiro de fondos, ya que es probable que ese día confluyan tanto la reforma transitoria de la oposición, en su segundo trámite, y el proyecto del Gobierno, recién en su primero.

Huenchumilla: Proyecto del Gobierno busca neutralizar el 10%

El senador Francisco Huenchumilla, en conversación con Ahora es Hora, comentó que el proyecto de La Moneda "no me sorprendió porque hace tiempo que el Gobierno venía erráticamente buscando una fórmula de neutralizar estas reformas constitucionales del 10 por ciento. No lo pudo hacer en el primer 10 por ciento, no tuvo la capacidad política porque sus propios parlamentarios apoyaron masivamente esa proposición".

"Entonces -añadió- ahora tardíamente sale con ese proyecto y, por lo tanto, no me sorprende que trate una vez más de neutralizar el segundo 10 por ciento".

Huenchumilla agregó que "el problema que ha tenido el Gobierno es su debilidad para encarar los escenarios adversos que ha tenido y eso ha significado que su propia coalición se le desmarcan y no siguen la línea porque el Gobierno no tiene ninguna línea para enfrentar esto. Por eso es que se ha visto sobrepasado y entonces ahora sacaron bajo la manga este proyecto de ley cuyo preciso objetivo es justamente neutralizar el camino que venía siguiendo este 10 por ciento".

Galilea: Proyecto del Gobierno ordena más que desordena

Defendiendo la iniciativa de La Moneda, Rodrigo Galilea sostuvo que el proyecto del Gobierno "ordena más que desordena" porque "permite de una vez por todas ir zanjando y ponerle límite a esto de las reformas constitucionales que se están usando para cualquier cosa".

En Ahora es Hora, Galilea manifestó que "desnaturaliza completamente lo que es la Constitución, desnaturaliza el modo correcto de hacer las cosas en un país y tiene consecuencias relevantes (...) nos estamos haciendo un flaco favor".