Nueva presidenta de AFPs propone que, al jubilar, personas con pocos ahorros retiren todos sus fondos

La nueva presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, planteó que en el caso de avanzar hacia una pensión básica universal, existe la posibilidad de que los afiliados que tengan un saldo menor a siete millones puedan retirar la totalidad de sus fondos al momento de pensionarse.

Durante la mañana de este lunes, Cox manifestó que "la realidad en Chile es que un poco más de 15 por ciento de nuestros pensionados hicieron aportes por más de 30 años. Cualquiera sea la razón detrás de los bajos aportes, las personas con menos de 30 años de aporte no logran construir una pensión suficiente".

"Entonces, si como país avanzamos en garantizar una pensión básica universal, con un mínimo garantizado a todas las personas, parece del todo razonable poder entregarle a aquellos afiliados, cuyos ahorros están bajo el umbral, digamos siete millones, que resultan insuficientes para construir una pensión, la opción de retirar el total de su dinero al momento de pensionarse", recalcó.

Esta postura fue calificada como una mala idea por el economista y ex integrante de la Comisión Bravo, Andras Uthoff, quien planteó que "se está produciendo lo que se llama un descreme de los afiliados, dejar a los que no tienen mucha capacidad de ahorro afuera y quedarse con los buenos, los buenos afiliados y tener un sistema tipo Fonasa o Isapre, muy dual y segmentado entonces no lo encuentro una buena idea".

"Es una idea necesaria en el sentido de que necesitan la plata, pero desde el punto de vista previsional no es una buena idea porque lo que están haciendo es básicamente descremando el sistema", puntualizó.