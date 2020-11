Pizarro: Senadores de oposición no aprobaremos retiro del 10% del Gobierno, pero posibilitaremos su tramitación

El senador Jorge Pizarro (DC) adelantó en Cooperativa que los parlamentarios de la oposición en la Cámara Alta no van a aprobar el proyecto del Gobierno sobre el retiro de ahorros previsionales, pero sí permitirán que avance en su tramitación.

Esto, como una suerte de respaldo en caso de que el Ejecutivo logre alinear a sus senadores para rechazar la reforma opositora que viene de la Cámara Baja; eventualidad en la que tendrían que visar la propuesta de La Moneda porque lo principal, subrayó el senador, es permitir un segundo retiro del 10%.

Las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo, que preside Pizarro, votarán en general y en particular este martes la iniciativa del Gobierno -en primer trámite-; mientras que la Sala del Senado votará mañana miércoles la reforma transitoria de la oposición -en segundo trámite-.

"Los senadores de oposición no vamos a aprobar ese proyecto (del Ejecutivo, pero) vamos a posibilitar que siga la tramitación, porque si mañana en la tarde, supongamos que el Gobierno logra alinear a sus senadores, y no tenemos el quórum la reforma se rechazaría y no tendríamos posibilidad de retiro", explicó en El Diario de Cooperativa.

"Y eso implica que sí podríamos aprobar el retiro planteado por el Gobierno, pero sin los requisitos ni condicionamos que establece", apuntó, porque en el fondo "lo importante es que la gente tenga la tranquilidad de que tendrá la posibilidad de un segundo retiro (...) eso es lo determinante".

"ES LÓGICO QUE LOS INGRESOS MÁS ALTOS PAGUEN IMPUESTOS"

Otra de las controversias en torno al segundo retiro es el cobro de impuestos a quienes registren rentas más altas y quieran sacar dinero de su ahorro previsional. Esta idea ha sido propuesta por el Gobierno y el oficialismo en el marco de la reforma de la oposición, pero fue rechazada en la Comisión de Constitución del Senado, que ratificó el texto despachado desde la Cámara Baja.

Al senador Pizarro, sin embargo, le "parece lógico que paguen impuestos".

El proyecto del Ejecutivo, en tanto, no establece el pago de tributos debido a que justamente excluye del retiro a quienes cotizan por rentas superiores a las 100 UF (unos 2,9 millones de pesos).

[📻] Senador Jorge Pizarro (DC): No creo que se pueda seguir tomando decisiones en función de lo que dicen las redes sociales, sería la peor de las formas de legislar. Espero que los colegas en el Senado y la Cámara tengamos esa entereza y claridad #CooperativaEnCasa — Cooperativa (@Cooperativa) November 24, 2020

¿ADELANTAR ELECCIONES? "MUY MALA IDEA"

En Cooperativa también fue consultado sobre la iniciativa que presentarán dos diputados de oposición para adelantar al 11 de abril las elecciones presidenciales y parlamentarias fijadas para el 21 de noviembre de 2021.

"Me parece muy mala idea (...) tenemos que seguir el camino institucional, hay que respetar los plazos y los procesos; este Gobierno, que no es mi Gobierno para nada, creo que lo ha hecho muy mal, el Presidente sin duda está con una incapacidad muy grande de conducir (...) pero no implica que entonces uno diga 'ah, el Gobierno lo está haciendo mal, botémoslo', como quieren algunos, ni decretar una muerte prematura", cuestionó.