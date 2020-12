Segundo retiro: 3,8 millones de personas ya recibieron su 10%

Hasta hoy las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ya pagaron el retiro de ahorros previsionales a 3,8 millones de afiliados que ingresaron su solicitud durante el proceso, iniciado hace una semana.

La AFP optaron por girar los dineros por adelantado, antes del plazo legal de 10 hábiles y del que fue comprometido por las mismas entidades, que señalaron este jueves, respecto a quienes hicieron el trámite apenas comenzado el proceso de solicitud, al menos para la primera cuota en aquellos que corresponde.

Se han movilizado cerca de 6.000 millones de dólares, y el monto promedio pagado a cada persona se ubica en 1.016.975 pesos.

🔵AHORA: 3,8 millones de chilenos han recibido el pago del 10% de sus ahorros previsionales, a una semana de iniciado el proceso. Montos pagados ascienden a 6 mil millones de dólares.



Gerente General de las Afp se lanza en picada contra proyecto de 3er retiro 👇🏼 @Cooperativa pic.twitter.com/OFGR6JBDsV — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) December 17, 2020

El subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, resaltó la celeridad de las AFP para pagar los dineros. "Es importante destacarlo, a una semana de iniciado el proceso, tal como se había anunciado, haciendo todo un esfuerzo por parte de organismos públicos y privados, tenemos solicitudes ya cursadas y con las transferencias en sus cuentas".

En tanto, según el balance de la Superintendencia de Pensiones, hasta las 17:00 horas de hoy, 6.344.568 afiliados efectuaron la solicitud del retiro de fondos. En total, el sistema ha registrado 6.469.745 operaciones, con 232.486 no acogidas a trámite, principalmente por la no validación de la información entregada.

A la vez, las AFP ya han pagado 88.775 liquidaciones por deudas de pensiones alimenticias de afiliados, de las 143.545 notificados por los tribunales de Familia.; es decir, el 61,8 % del total.

LAS AFP REPUDIAN IDEA DE UN TERCER RETIRO

El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, cuestionó duramente la idea de un tercer retiro de ahorros previsionales, proyecto para lo cual anunció esta semana el equipo de la diputada Pamela Jiles (PH) cuando apenas había iniciado el segundo proceso.

"Nos parece de la máxima irresponsabilidad instalar el debate de un tercer retiro, creemos que esto no solo es demagógico, no solo aprovecharse de ciertas circunstancias, sino que no están en el centro de la discusión las pensiones. Por el solo hecho de querer perseguir intereses personales y políticos se están dejando de lado e hipotecando las pensiones de millones de trabajadores y trabjaadoras", sostuvo.