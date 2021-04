Tercer retiro del 10% avanzó en la Cámara Baja y pasó al Senado

Con amplia mayoría, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó esta tarde la reforma constitucional impulsada por parlamentarios que busca autorizar un tercer retiro de ahorros previsionales, por lo que ahora pasará al Senado.

En lo particular, la iniciativa agrega un nuevo artículo transitorio a la Constitución que especifica que, para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, decretado a causa de la epidemia del Covid-19, se autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones, de forma voluntaria y excepcional, a realizar un nuevo giro de hasta el 10 por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, con un máximo equivalente a 150 UF y un mínimo de 35 UF.

Tras la aprobación en general de la iniciativa, el texto base que permite el retiro de fondos fue visado en particular con largueza: 120 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones.

En tanto, con 92 votos a favor se aprobó la frase, agregada por el diputado Matías Walker (DC), que fija la "excepcionalidad" para el giro de los ahorros, "sin perjuicio" del artículo de la Constitución que establece que el Presidente de la República tiene la iniciativa exclusiva en materia de seguridad social.

"Nos hicimos cargo del fallo del TC (que declaró iconstitucional la reforma del segundo retiro), y si la mitad dirimente del TC quiere acoger el requerimiento del Gobierno, con esta norma les estamos haciendo mucho más difícil ese camino", subrayó el parlamentario.

Por su parte, por 107 a favor, 20 en contra y 14 abstenciones, recibió luz verde una indicación que permite que los afiliados de rentas vitalicias puedan, por única vez y de forma voluntaria, adelantar el pago de sus rentas hasta por el 10 por ciento de los fondos originalmente traspasados a la respectiva compañía de seguros, estableciéndose como monto máximo de pago por adelantado 150 UF. Estos montos serán descontados a prorrata de las rentas que resten por pagar al asegurado vitalicio.

Finalmente, se rechazó la creación de un "fondo de reintegro".

La iniciativa aprobada hoy inició su trámite el 24 de marzo, sobre la base de cinco mociones de diputados (de oposición y oficialismo) que perseguían el mismo fin.

Su mecanismo es el de una reforma constitucional transitoria, que ya se usó para concretar el primer retiro del 10 por ciento, a mediados del año pasado, pero que, en el caso del segundo, el Gobierno impugnó -con éxito, en diciembre- en el Tribunal Constitucional.

Hay que recordar que el segundo retiro de fondos fue posible gracias a un proyecto presentado, sorpresivamente, por el Gobierno, como contrapropuesta a la iniciativa de la oposición y en paralelo a su requerimiento ante el TC.

En el caso de este tercer retiro, el Ejecutivo ha señalado de manera reiterada que volverá a acudir al Tribunal Constitucional, y se prevé que lo haga este mismo jueves.

GOBIERNO RENOVÓ RESERVA DE CONSTITUCIONALIDAD

Más temprano fue rechazada en Sala, en general, la reforma permanente que había priorizado la Comisión de Constitución, fruto de una fusión de dos proyectos de ese tipo y que fue propuesta como una "técnica legislativa" para sortear al TC.

Por ello, de forma exprés los diputados votaron hoy mismo en general y luego en particular la reforma transitoria, que fue finalmente la que avanzó hoy -resultado de tres iniciativas refundidas-. En medio de esto, el Gobierno renovó la reserva constitucionalindad, pese a que varios oficialistas confiaban en que rechazando la norma permanente esta alternativa quedaba despejada.

"Quiero ser súper claro: no hemos apoyado este proyecto bloqueando el otro con la intención de que finalmente no haya nada. Esperamos que el Gobierno no vaya al TC, se lo hemos pedido varias ceces y confiamos en eso. Sería un mal escenario. Si el Gobierno recurre, nosotros mismos, los parlamentarios de RN tendríamos que presentar un proyecto como el que se rechazó (la refroma permanente), y que tendría más opciones en el TC", comentó Mario Desbordes, candidato presidencial de RN.

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, ratificó la intención de llevar la reforma al referido tribunal: el Gobierno "jamás se ha señalado que no cumpliría su deber de recurrir al TC, jamás hemos guardado silencio, hemos hecho todas las reservas de constitucionalidad en comisiones, no hemos engañado a nadie".

Con la aprobación de hoy, el tercer retiro pasó al Senado, para su segundo trámite constitucional, que iniciará en la Comisión de Constitución.